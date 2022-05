El cap de l’administració militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha informat que almenys 810 apartaments en 32 edificis de gran alçària han patit danys com a resultat d’un atac amb míssils que va deixar 25 ferits aquest dimecres a Kramatorsk.

«Va ser un atac dirigit contra civils que podria haver resultat en un gran nombre de víctimes, però una evacuació oportuna va salvar desenes de vides. Ningú hi va morir, però 25 van resultar ferits», ha explicat Kirilenko en el seu perfil oficial de Telegram.

Així mateix, ha recalcat que, en aquest atac, perpetrat per les tropes russes a la província de Donetsk (est), han patit danys sis cases privades, dues escoles, llars d’infants, un centre mèdic, una sala de calderes, diverses empreses i establiments comercials.

La localitat de Kramatorsk es troba a l’àrea de Donetsk no controlada per l’autoproclamada República Popular de Donetsk, la independència de la qual va ser reconeguda per Rússia –junt amb la de l’autoproclamada República Popular de Lugansk– dies abans del 24 de febrer, data de l’inici de la invasió ordenada pel president rus, Vladímir Putin.

L’estació de tren de la ciutat –utilitzada per a evacuacions– va ser escenari d’un atac amb míssil a principis d’abril que es va saldar amb almenys 50 morts. Ucraïna va acusar els «nazis russos» de l’atac, si bé tant Moscou com les milícies separatistes prorusses van negar la seva responsabilitat i van assenyalar que el míssil fet servir era utilitzat únicament per l’Exèrcit ucraïnès.