«Ucraïna necessita més de 12.000 tones d’ajuda humanitària cada dia. De moment, els esforços internacionals aporten només 3.000 tones, menys d’un 25% de les necessitats ucraïneses. Es necessiten més fons per a aliments, medecines, productes d’higiene i altres equipaments amb urgència i espero que la conferència ens ajudi a mobilitzar-los», assenyalava, esperançat, el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawieki, al començament de la Conferència Internacional de donants per a Ucraïna organitzada juntament amb Suècia. El resultat, com s’ha congratulat la primera ministra de Suècia, Magdalena Andersson, ha superat totes les «expectatives» amb una recaptació de més de 6.000 milions d’euros.

«Mentre Rússia porta mort, els països del món lliure porten ajuda», ha reivindicat, satisfet, Morawiecki al terme d’una trobada en la qual han participat caps de Govern com la finlandesa Sanna Marin, el president del Consell Europeu, Charles Michel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i alguns representants de les Nacions Unides. Tots han tancat files amb el primer ministre ucraïnès, Denís Xmigal, present en la cita, i amb el president Volodímir Zelenski, que s’hi ha unit per videoconferència.

Des que Rússia va començar la guerra el 24 de febrer, Ucraïna ha rebut més de 12.000 milions de dòlars en assistència financera dels seus socis internacionals per a la compra d’armes i ajuda humanitària, 4.000 milions mobilitzats per la Unió Europea en forma d’assistència econòmica i financera als quals se sumen 3.500 milions per recolzar els estats membre que acullen refugiats ucraïnesos i 1.800 més per pal·liar les necessitats dels desplaçats interns.

«No és prou segur, per això comprometem 200 milions més per ajudar les persones desplaçades internament», ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea en el marc de la conferència que ha portat a obrir de nou la cartera per continuar finançant Ucraïna. França, per exemple, augmentarà la seva aportació a l’ajuda humanitària a Ucraïna en més de 280 milions euros; Polònia n’aportarà 100; Finlàndia, uns 70 i Suècia, 23.

Zelenski: «Estem preparats»

El Govern ucraïnès ha tornat a demanar armes perquè el seu país pugui defensar-se, més sancions contra Rússia per castigar l’agressor, finançament per continuar ajudant el poble ucraïnès i la integració del país a la Unió Europea. «Necessitem prou recursos financers perquè els homes i dones ucraïnesos rebin tot el que necessiten mentre dura la guerra», ha reclamat. També ha anunciat el llançament d’una plataforma per recaptar fons i des de la qual fer donacions que estarà auditada per la consultora Deloitte, i ha reclamat un pla de reconstrucció per quan acabi la guerra que ha de ser «anàleg al pla Marshall» per aconseguir l’estabilitat de tot Europa central i oriental.

Zelenski ha tornat a aprofitar la presència dels dirigents europeus per insistir que Ucraïna necessita avançar amb rapidesa cap a la Unió Europea i rebre l’«estatus de país candidat» que se li ha de concedir «sota condicions de guerra i sota un procediment abreujat especial per obtenir-ne l’adhesió», ha reclamant, posant èmfasi que la guerra empresa per Vladímir Putin contra el seu país va ser planejada per clavar un cop a l’Europa unida. «La unificació serà una resposta poderosa. Per això la pertinença d’Ucraïna a la Unió Europea ha de ser una realitat absoluta, no només promeses o perspectives, sinó passos pràctics. Estem preparats i ho saben», ha indicat.