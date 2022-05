Corea del Nord ha disparat avui al mar del Japó (anomenat mar de l’Est a les dues Corees) el que sembla que és un míssil balístic, segons ha informat l’Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà. El JCS ha afegit que el llançament, el catorzè executat pel règim des que va començar l’any, s’ha fet des de Pyongyang, on l’Exèrcit nord-coreà va disparar recentment dos míssils balístics intercontinentals (ICBM) en el que van suposar els primers assajos d’aquest tipus en més de quatre anys. Per la seva part, el Govern japonès ha informat que creu que el que ha disparat avui el règim nord-coreà és un míssil balístic.

Aquest nou test es produeix quan només falten sis dies perquè accedeixi al càrrec el nou president sud-coreà, el conservador Yoon Suk-yeol. El llançament també arriba dues setmanes abans que Yoon rebi la visita del president nord-americà, Joe Biden, a Seül.

Corea del Nord, que continua completament tancada a l’exterior per la pandèmia i que, de moment, no té un pla viable de vacunació, ha rebutjat les ofertes fetes fins al moment pel Govern de Biden per reactivar el diàleg sobre desarmament, que està estancat des del 2019. A això s’hi ha de sumar el fet que el règim va aprovar l’any passat un pla quinquennal de modernització armamentística que explica el volum rècord de proves de projectils i també que faci mesos que els satèl·lits detectin activitat que apunta que Corea del Nord farà aviat el seu primer test nuclear des del 2017.