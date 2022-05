La població infantil del Japó ha disminuït fins a un nou mínim, segons dades publicades avui pel Govern, una tendència que testifica l’envelliment demogràfic nipó i planteja un panorama ombrívol per al sistema públic de pensions. El nombre de persones de menys de 15 anys residents al Japó a 1 d’abril, quan va començar el seu nou any fiscal, era de 14,65 milions, 250.000 menys que un any abans i la xifra més baixa des que aquestes dades es van començar a registrar el 1950, segons un informe del Ministeri de l’Interior publicat la vigília del Dia del Nen. El nombre de nens en aquesta data era de 7,51 milions i el de nenes se situava en 7,15 milions. La proporció d’infants respecte a la població total també va caure a un mínim històric de l’11,7%, una dècima per sota que un any abans, i és el quaranta-unè any consecutiu de descens.

El Japó té la proporció més baixa de menors entre els 35 països del món amb més de 40 milions d’habitants, per darrere del 12,9% d’Itàlia i de l’11,9% de Corea del Sud, segons estadístiques de les Nacions Unides (ONU). Per grups d’edat, la xifra d’infants d’entre 12 i 14 anys era de 3,23 milions, en comparació amb els 2,51 milions de menors fins a 2 anys, un reflex de la tendència de disminució de naixements. L’1 d’octubre del 2021, totes les 47 prefectures del Japó havien experimentat una disminució de la població infantil respecte a l’any previ, per primera vegada des del 1999. La província d’Okinawa, al sud-oest de l’arxipèlag, té la proporció més gran de menors, amb un 16,5%, i la d’Akita, al nord, té la més petita, del 9,5%. La població infantil del Japó va arribar a un pic de 29,89 milions el 1954. La xifra va experimentar un breu repunt a principis dels anys setanta, però ha anat caient successivament des del 1982.