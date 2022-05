L’alt representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, <strong>Josep Borrell</strong>, va augurar aquest dimarts que els països europeus deixaran de comprar petroli a Rússia «bastant abans de final d’any». «Espero que sí, que bastant abans de final d’any», va dir Borrell en una entrevista amb Efe després d’haver participat a Panamà en una reunió de ministres de Relacions Exteriors del Sistema de la Integració Centreamericana (SICA) i la Comunitat del Carib (CARICOM) amb la UE.

Sobre la contundència de la sanció, Borrell va ser més escèptic a l’explicar que «cal tenir en compte bé la situació de cada país» de la UE. «Cal comprendre els problemes de cada país. Hi ha països que són molt dependents i per als quals, per raons objectives, substituir el petroli rus per altres fonts és molt més difícil que per a d’altres que estan oberts al mar i al trànsit internacional», va explicar el també vicepresident de la Comissió Europea. Segons Borrell, «l’important és la quantitat i el preu total que es pagui pel petroli rus».

Quant a la pretensió d’Hongria d’accedir al pagament de gas rus en rubles, com ha exigit Moscou, l’alt representant de la UE va ser molt contundent al recordar que la Comissió Europea «ha assenyalat clarament que es compleixin les regles i que els pagaments es facin d’acord amb els contractes firmats [...] i això val per a Hongria».

Respecte a l’ús del Fons Europeu de Recolzament a la Pau per dotar d’armes Ucraïna, va explicar que les quantitats que han assignat «no estan esgotades i hi ha molts països que ni tan sols estan demanant ser reemborsats» per aquest concepte. «Cal sumar els que es financen amb aquest fons a la quantitat que cada Estat està posant de la seva part, que és molt més, molt més», va afegir. I va considerar que, de moment, no han esgotat el Fons Europeu de Recolzament a la Pau, però, si arriba el moment, «estic segur que els estats acceptaran que s’augmenti», per ajudar Ucraïna.

Llatinoamèrica defensa sòlidament les posicions de la UE

Llatinoamèrica «és la part del món que més sòlidament s’ha mostrat a favor del dret internacional i de la sobirania i integritat dels estats, més que Àfrica, més que el sud-est asiàtic», va dir. «Avui mateix només hi ha hagut un estat que ha mostrat una reticència a una condemna» a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, va revelar amb referència a la posició adoptada pel Salvador en la reunió del SICA i la CARICOM amb la UE. Borrell va obviar la posició de Nicaragua, que no va assistir a la reunió i que, segons l’alt representant europeu, pateix «un dels règims més repressius del planeta». «En el seu conjunt, no hi ha cap altra regió del món que estigui més a prop de les nostres posicions», va remarcar. Però va explicar que «les nostres posicions» no s’han d’entendre com que estan recolzant Europa: «No, estem recolzant la carta de les Nacions Unides». «Hi ha altres nacions i altres regions que han sigut més tàctiques, que no volen enemistar-se amb Rússia, però aquí [a Llatinoamèrica] ha sigut molt basat en una qüestió de principis», va afegir.

La influència de la Xina

Quant a les creixents apostes comercials i la influència de la Xina a Llatinoamèrica, Borrell va opinar que «s’ha d’entendre que la Xina és una gran potència, que naturalment vol fer aquest paper de gran potència, que vol mantenir relacions comercials amb tot el món, que té la capacitat de fer-ho i que desperta interès a la resta del món». «No ens hauríem de preocupar tant pel que fan els altres, sinó pel que fem nosaltres», va acabar dient.

Aquest dimarts, 22 països que integren el SICA i la CARICOM es van reunir a Panamà amb Borrell per analitzar l’impacte de la guerra a Ucraïna a la regió, com l’alça dels preus del combustible i de productes bàsics i un augment de la inseguretat alimentària. Durant la trobada, els cancellers i representants van ratificar la seva posició davant la guerra i la seva demanda a Rússia per a «un cessament immediat d’hostilitats contra Ucraïna, i en particular qualsevol atac contra civils i objectius civils».