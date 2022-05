Un accident de trànsit en el qual hi ha hagut implicats un autobús, un vehicle i un camió de combustible ha provocat almenys 26 morts a la ciutat de Rivne, al nord-oest d’Ucraïna. A més, dotze persones van resultar ferides, entre les quals el conductor del camió, que es troba en estat crític. En concret, el sinistre ha passat a la carretera Kíiv-Txop a prop del poble de Sitne.

«Dels 38 passatgers que anaven al bus, només 12 han sobreviscut. El conductor del camió de combustible ha sigut un dels supervivents, però es troba en estat crític. Una de les víctimes és el conductor del microbús Mercedes Vito, que, segons la versió preliminar, seria el culpable de la tragèdia més important a les carreteres d’Ucraïna durant l’última dècada», segons ha explicat en el seu compte de Telegram l’assessor del ministre de l’Interior d’Ucraïna, Anton Gueraixtxenko. A més dels 24 passatgers, també han mort dos conductors en el sinistre.

Per la seva banda, el governador regional, Vitali Koval, ha informat que les 12 persones ferides han sigut traslladades a hospitals a les localitats de Dubno i Radyvyliv. Els serveis d’emergència estan treballant al lloc dels fets per inspeccionar l’escena i s’està realitzant una investigació per determinar les causes de l’accident.

La policia ha informat en el seu canal de Telegram que, en el moment de l’accident, hi havia 34 passatgers i un conductor en un autobús «que es dirigia a Polònia», sense detallar si els ocupants eren refugiats que fugien de la guerra amb Rússia. Segons aquesta informació, tres persones no han pogut ser identificades encara.

Dimarts a la nit, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va esmentar durant el seu discurs diari «un accident de trànsit terrible». «Un autobús, un vehicle i un camió cisterna s’hi van veure involucrats», va declarar en un vídeo a Telegram, fent llavors un balanç de 17 morts.