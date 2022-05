Les forces russes han començat aquest dimarts l’assalt de la planta metal·lúrgica d’Azovstal, a Mariúpol, malgrat que a l’interior encara hi ha desenes i fins i tot centenars de civils, segons han denunciat autoritats ucraïneses. Un responsable del Batalló d’Azov, Sviatoslav Palamar, ha confirmat en declaracions al diari Pravda que les tropes russes han començat l’assalt, una informació compartida també per un responsable policial, Mikhaïlo Verxinin, en una declaració recollida per Ukrinform.

