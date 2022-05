L’ex primer ministre socialista francès Manuel Valls es presentarà a les legislatives franceses del juny amb el partit del president, Emmanuel Macron, per la circumscripció de francesos que viuen a Mònaco, Andorra, Portugal i Espanya, van indicar aquest dimarts mitjans locals.

Valls, de 59 anys, tornarà així a la política francesa que va abandonar el 2019 per encapçalar una candidatura de centre a l’alcaldia de Barcelona, la seva ciutat natal, que no va aconseguir el poder.

El polític, que va deixar el Partit Socialista en què va militar des dels 17 anys després de les presidencials del 2017, en les quals va recolzar Macron, va ser diputat per la circumscripció d’Essone, als afores de París, fins que el 2018 es va llançar a la política municipal barcelonina. El 2017 es va presentar com a assimilat al partit del president i va aconseguir una ajustada victòria davant una rival esquerrana per només 139 vots.

Celebració de Macron

En els últims anys va tornar a França, on era comentarista polític i se’l va poder veure a la festa de celebració de la reelecció de Macron el 24 d’abril passat, tot i que fonts del partit del president van afirmar que no havia sigut convidat.

Valls, que havia fet bona part de la seva carrera política al municipi d’Évry, va fer el salt a la política nacional el 2011, quan es va presentar a les primàries de l’esquerra per ser el candidat a la Presidència l’any següent.

Tot i que va acabar cinquè, va recolzar François Hollande, que després de la seva victòria el va recompensar amb el lloc de ministre de l’Interior, lloc que va ocupar fins que el 2014, després d’un mal resultat electoral dels socialistes, va ser nomenat primer ministre. Des d’aquesta funció va començar a mostrar el seu interès per aspirar a la Presidència, per la qual cosa va abandonar el Govern per presentar-se de nou a les primàries, però va ser derrotat per Benoît Hamon. En contra de les regles de les primàries, no va recolzar el guanyador i va mostrar el seu suport a Macron.

Porta oberta

Valls mirarà ara de tornar a l’Assemblea Nacional en la qual va entrar per primera vegada el 2002 com a socialista, un lloc que només va abandonar per ingressar en l’Executiu.

En els últims mesos havia deixat oberta la porta a tornar a la política francesa i, fins i tot, no descartava acceptar de nou el càrrec de primer ministre, una cosa que va reconèixer en una entrevista a la revista ‘Horizons’.

«M’agrada governar», assegurava a aquesta publicació pròxima al també ex primer ministre Édouard Philippe, on mostrava el seu «amor pel servei públic i la pàtria».

El partit de Macron té previst confirmar els noms dels seus candidats a l’Assemblea Nacional al llarg d’aquesta setmana.