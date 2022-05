La decisió de Vladímir Putin de tancar l’aixeta del gas rus a Polònia i Bulgària la setmana passada i l’advertència que hi haurà més Estats membre castigats si les empreses proveïdores de gas europees no paguen en rubles pel combustible, ha fet que la Comissió Europea acceleri la preparació del <strong>sisè paquet de sancions contra Rússia</strong>, que estudiaran aquest dimecres els ambaixadors permanents de la UE. Després de setmanes de preparatius, aquesta vegada sí que hi haurà mesures per limitar progressivament d’aquí a finals d’any la importació de petroli rus, la desconnexió de més bancs del sistema de comunicació de pagaments Swift, per aïllar financerament el Kremlin, i la incorporació a la llista d’individus sancionats nous actors de la maquinària de desinformació del Kremlin.

«La guerra no provocada de Rússia contra Ucraïna afecta la seguretat global. Estem treballant en el sisè paquet de sancions que té per objectiu retirar de Swift més bancs, incloure en la llista actors de la desinformació i fer front a les importacions de petroli. Aquestes mesures seran presentades al Consell per a la seva aprovació», ha confirmat aquest dimarts a la tarda el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, en viatge oficial a Amèrica Llatina. El paquet que, l’escola de comissari adopta per procediment escrit, serà detallat davant el ple del Parlament Europeu aquest dimecres per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, segons ha confirmat el seu portaveu. Excepcions en el pla Davant l’escalada de l’ofensiva militar, els Vint-i-set van decidir a principis d’abril decretar un embargament del carbó aplicable a partir de l’agost. No obstant, de nou van optar per salvar el petroli i el gas del càstig, dues fonts d’ingressos vitals per a Rússia. El 27% del cru que importa la UE procedeix de Rússia i el 40% del gas. El debat no era en aquell temps prou «madur». Quatre setmanes després la pressió ha augmentat i fins i tot Alemanya, el principal importador a la UE de combustibles fòssils de Rússia, està disposat a abraçar la idea de tancar l’aixeta del petroli, després de reduir la seva dependència de Rússia del 35% abans de la guerra al 12%. El pla de Brussel·les, preparada en consulta amb totes les delegacions en les últimes setmanes, inclourà excepcions per a Eslovàquia i Hongria amb un períodes de transició més llarg, més enllà de finals del 2022, per reduir la seva elevada dependència i buscar proveïdors alternatius. A més, la intenció de Brussel·les és continuar colpejant el sistema financer rus amb la desconnexió de més bancs del sistema Swift, entre els quals l’Sberbank. «El nostre objectiu és simple: hem de trencar la maquinària de guerra de Rússia. Confio que el Consell imposarà de forma imminent noves sancions, particularment al petroli rus», ha dit el president del Consell Europeu, Charles Michel des de Grècia.