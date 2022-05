Dia de sensacions trobades per als responsables de les organitzacions humanitàries a Ucraïna. D’una banda, van poder congratular-se que els primers civils evacuats procedents de la planta d’acer gegant d’Azovstal, pròxima a la ciutat portuària de Mariúpol i envoltada per les tropes russes des de fa setmanes, poguessin arribar a la relativa seguretat de Zaporíjia, ja en territori sota control del Govern de Kíiv. Però tal com està sent la tònica habitual des de l’inici del conflicte, la part russa va complir només a mitges l’emparaulat, contractant menys autobusos dels pactats inicialment i perdent-se el rastre d’alguns dels vehicles durant el viatge, cosa que podria indicar que han sigut desviats cap a territori sota control de Moscou. Això sí, les forces que assetgen el lloc han reprès durant aquest dimarts l’assalt amb blindats, infanteria i forces amfíbies des del mar.

