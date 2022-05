El president Joe Biden ha commemorat el 49è aniversari de la històrica sentència del Tribunal Suprem que va legalitzar l’avortament als Estats Units instant novament que aquest dret sigui consagrat en una llei federal. «El dret constitucional establert en Roe vs. Wade fa gairebé 50 anys avui està sent atacat com mai abans», ha dit Biden dissabte en un comunicat firmat també per la vicepresidenta Kamala Harris.

«És un dret que creiem que ha de ser codificat en llei i ens comprometem a defensar-lo amb totes les eines que posseïm», assenyala la declaració. El dret constitucional establert en la sentència del Tribunal Suprem de 1973 ha sigut objecte d’atacs constants. Diversos estats liderats per republicans han adoptat normes que dificulten cada vegada més que les dones puguin avortar. «En els últims anys hem vist com augmenten a un ritme alarmant els esforços per restringir l’accés a l’atenció de la salut reproductiva», va dir la declaració de Biden-Harris, citant lleis recents a Texas, Mississipí i altres estats. Majoria conservadora Els defensors del dret a l’avortament temen que el Tribunal Suprem actual, integrat entre altres per tres jutges conservadors nomenats per l’expresident Donald Trump, limitin o eliminin aquest dret. A Washington, milers d’activistes contra l’avortament van assistir divendres a una manifestació anual amb l’esperança que la cort de majoria conservadora faci exactament això. «En els pròxims mesos anticipem una decisió extraordinària del Tribunal Suprem», va dir Julia Letlow, congressista republicana de Louisiana. La capacitat d’un president perquè afecti la llei és limitada, però el Congrés té el poder d’aprovar lleis que brindin certa protecció al dret a l’avortament. «Ens hem d’assegurar que les nostres filles i netes tinguin els mateixos drets fonamentals pels quals les seves mares i àvies van lluitar i van guanyar aquest dia, fa 49 anys», afegeix el comunicat.