Més de dos mesos després que el president rus Vladímir Putin llancés el que pretenia ser una ofensiva llampec que no va funcionar, Ucraïna ha reconegut que està patint grans pèrdues en la nova etapa d’aquesta guerra en la qual els atacs es concentren a l’est. Tot i així, el Govern de Kíiv ha assegurat que les pèrdues de Rússia són encara més grans.

«Tenim pèrdues greus, però les pèrdues dels russos són molt més grans... Tenen pèrdues colossals», va dir l’assessor presidencial Oleksi Arestovitx. Després d’haver fracassat en un assalt a Kíiv al nord d’Ucraïna el mes passat, Rússia ara està mirant de capturar per complet les dues províncies orientals de Donetsk i Lugansk conegudes com a Donbass. En aquesta última ofensiva, Ucraïna ha reconegut haver perdut el control d’algunes ciutats i pobles allà des que va començar l’assalt la setmana passada, però diu que els guanys de Moscou han tingut un cost enorme per a una força russa ja desgastada per la seva derrota anterior a prop de la capital.

Malgrat que la capital ucraïnesa no és ja l’epicentre dels atacs, aquest mateix dijous durant la visita del Secretari General de l’ONU, António Guterres, el Kremlin va ordenar diversos atacs dirigits, segons va justificar el Ministeri de Defensa de Rússia, a les instal·lacions de producció d’una planta de coets a Kíiv amb míssils de llarg abast d’alta precisió.

Una periodista morta

El cos d’un periodista de l’emissora recolzada pels Estats Units ‘Radio Liberty’ va ser trobat entre la runa d’un dels edificis bombardejats a la capital ucraïnesa. «S’estava ficant al llit quan un míssil balístic rus va impactar al seu apartament al centre de Kíiv. La barbàrie de Rússia és incomprensible», va dir el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors d’Ucraïna, Oleg Nikolenko. «Fem una crida a les organitzacions de mitjans perquè condemnin l’assassinat de Vira Hyrych i tots els altres ucraïnesos innocents».

Durant la visita de Guterres al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, l’alt càrrec de l’agència de les Nacions unides va assegurar que era una prioritat absoluta portar a terme l’evacuació de Mariúpol. Després d’això, aquest mateix divendres, la presidència ucraïnesa va anunciar que preveien realitzar l’operació d’evacuació de civils el mateix dia. La fàbrica Azovstal de Mariúpol, al sud-est d’Ucraïna, es troba des de fa setmanes assetjada per les tropes russes.

Centenars de soldats i civils ucraïnesos, entre ells desenes de nens, estan atrapats, segons Kíiv, a l’enorme planta siderúrgica d’Azovstal de Mariúpol, juntament amb els últims combatents ucraïnesos de la ciutat, que ha quedat gairebé completament destruïda i controlada per les forces russes després de setmanes de setge. Fins al moment, els combats més sagnants i la pitjor catàstrofe humanitària de la guerra s’han produït a Mariúpol, un port de l’est reduït a un erm després de dos mesos de bombardeig i setge russos.

Ucraïna diu que 100.000 civils es mantenen a la ciutat, que majoritàriament està ocupada per Rússia. Centenars de civils es refugien amb els últims defensors que queden en búnquers subterranis sota una enorme fàbrica d’acer. En algunes parts de Mariúpol, ara en mans de les tropes russes, els treballadors d’emergències estaven recollint cossos dels carrers.