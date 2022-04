La presidència ucraïnesa ha anunciat que està «prevista» per a avui divendres una operació d’evacuació de civils de la fàbrica Azovstal de Mariúpol, al sud-est d’Ucraïna, assetjada per les tropes russes. «Avui està prevista una operació per desallotjar els civils de la fàbrica», ha dit la presidència.

Centenars de soldats i civils ucraïnesos, entre ells, desenes de nens, estan atrapats, segons Kíiv, a l’enorme planta siderúrgica d’Azovstal de Mariúpol, juntament amb els últims combatents ucraïnesos de la ciutat, que ha quedat gairebé completament destruïda i controlada per les forces russes després de setmanes de setge. Un comandant dels militars ucraïnesos a Azovstal, Sergei Volinski, va dir dijous que una bomba russa havia caigut sobre l’hospital de campanya soterrani instal·lat pels ucraïnesos. «Tota la infraestructura mèdica, la sala d’operacions, ha quedat destruïda. Molts dels nostres han mort a l’instant. Molts dels ferits han rebut noves ferides. La situació és cada vegada més crítica», va dir en una entrevista a la web ucraïnesa Levy Bereg. La coordinadora de l’ONU a Ucraïna, Osnat Lubrani, va anunciar dijous que partia cap al sud del país per preparar un intent d’evacuació de Mariúpol. El secretari general de l’ONU, António Guterres, que va visitar Kíiv dijous, va dir que l’organització estava fent «tot el possible» per evacuar els civils atrapats en l’«apocalipsi» de Mariúpol, on vivien mig milió de persones abans de la invasió russa de finals de febrer.