En un barco de 10 metres de llarg i tres d’ample, hi havia 84 persones. El naufragi d’aquesta embarcació dissabte ha deixat desolada la població de Trípoli, al nord del Líban. Set persones hi han mort, entre les quals hi ha un nadó de 40 dies. Més aviat, són set els cossos que s’han pogut recuperar. Però a les costes d’aquesta ciutat libanesa, encara falten per arribar almenys 39 persones, segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). A mesura que passen les hores, augmenten les possibilitats que no es trobin amb vida. O fins i tot, que no es trobin.

El Líban va ser en el seu moment un punt de trànsit per als sol·licitants d’asil d’altres llocs del Pròxim Orient que partien cap a costes europees. Avui, la pitjor crisi econòmica de la seva història moderna expulsa la seva pròpia ciutadania. Dels 84 passatgers de l’embarcació, només 11 eren de nacionalitat siriana, set dels quals han mort o estan desapareguts. La resta eren libanesos. Desbordats per la desesperació, van somiar arribar a un port segur dissabte a la nit. Però, segons afirmen els supervivents, la mateixa Marina libanesa va trencar el seu barco i, amb aquest, la seva oportunitat de futur. Polèmica resposta Ara el Govern libanès ha respost a l’incident marítim més mortal en anys amb una polèmica mesura. L’Executiu, en una sessió d’emergència, «va encarregar al comandant de l’Exèrcit la realització d’una investigació transparent sobre les circumstàncies de l’incident sota la supervisió de l’autoritat judicial corresponent», ha afirmat el ministre d’Informació, Ziad Makari. Amuntegats al port de Trípoli, els familiars de les víctimes i els desapareguts han mostrat el seu ferotge descontentament, ja que és a aquests militars encarregats de la investigació a qui culpen del naufragi. #Lebanon is facing its worst economic crisis in decades.



What does this mean? 👇



Stand #withLebanon pic.twitter.com/oAghebeqr5 — UNHCR Lebanon (@UNHCRLebanon) 28 de abril de 2022 Però el relat dels militars és un altre. «La maniobra feta pel conductor de la llanxa per escapar de nosaltres va provocar la coalició», va dir el general Haissam Dannaoui, comandant de l’armada. Segons l’Exèrcit, l’embarcació tenia una capacitat màxima de 10 passatgers. Després de l’impacte, el barco, amb el seu aforament multiplicat per vuit, va tardar segons a enfonsar-se. Aquests més de 80 homes, dones i nens es dirigien a les costes italianes, des d’on pretenien partir cap a Alemanya. 1.000 dòlars per persona Després d’haver venut gran part de les seves pertinences per costejar-se aquest viatge, van haver de pagar mil dòlars per persona al responsable d’organitzar la perillosa travessia en una embarcació construïda el 1974. Aquesta no és l’única tragèdia recent que la pobresa ha atiat a Trípoli, la segona urbs del Líban i la ciutat més pobra del Mediterrani. A principis d’any, hi va haver un escàndol protagonitzat per joves tripolitans que, buscant fugir de la misèria, es protegeixen gràcies a les organitzacions terroristes de l’Iraq. A més, aquest incident arriba en un moment polític clau, ja que el país es prepara per a les eleccions legislatives. D’aquí tres setmanes, el 15 de maig, la societat libanesa votarà per primera vegada des de l’inici de la crisi econòmica el 2019, les protestes massives d’aquella mateixa tardor i l’explosió del port de Beirut el 4 d’agost del 2020. Des de la nit de dissabte, la joventut de Trípoli ha expressat la seva ràbia i commoció arrencant els cartells electorals de la classe política a qui veuen responsable d’aquesta tragèdia.