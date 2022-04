Rússia ha informat d’una sèrie d’explosions al sud del país i d’un incendi en un dipòsit de municions. Les explosions s’han produït després que a principis de setmana es declarés un gran incendi en un magatzem de petroli rus a la regió de Briansk, a prop de la frontera. A principis d’aquest mes, Rússia va acusar Ucraïna d’atacar un dipòsit de combustible a Belgorod amb helicòpters, cosa que un alt funcionari de seguretat de Kíiv va negar, i d’obrir foc contra diversos pobles de la província. Els incidents han posat de manifest les vulnerabilitats russes en zones pròximes a Ucraïna que són vitals per a les seves cadenes logístiques militars.

En els últims incidents, el governador de la regió de Belgorod, Viatxeslav Gladkov, va dir que un incendi en un dipòsit de municions havia sigut extingit i que cap civil havia resultat ferit. Roman Starovoit, governador de Kursk, una altra província fronterera amb Ucraïna, va dir que també s’havien escoltat explosions a la ciutat de Kursk a primera hora de dimecres i que el més probable és que fossin sons de sistemes de defensa aèria disparant. Més tard va dir que un vehicle aeri no tripulat ucraïnès va ser interceptat al cel de la regió de Kursk, afegint que no hi va haver víctimes ni danys.

Més explosions

A Voronezh, centre administratiu d’una altra província del sud, l’agència de notícies TASS va citar un funcionari del Ministeri d’Emergències dient que s’havien escoltat dues explosions i que les autoritats ho estaven investigant.

El governador de la regió, Alexander Gusev, va dir al matí que un sistema de defensa aèria havia detectat i destruït un petit dron de reconeixement.

Rússia va dir que estava enviant investigadors a les regions de Kursk i Voronezh per documentar el que anomena «accions il·legals de l’exèrcit ucraïnès».

L’ucraïnès Podoliak va dir que no era possible «asseure’s» davant la invasió russa. «I per tant, el desarmament dels magatzems dels assassins de Belgorod i Voronezh és un procés absolutament natural. El karma és una cosa cruel», va dir.