El 1989, el col·lapse de l’URSS va posar fi a més de 44 anys de guerra freda. Tanmateix, des d’aleshores aquesta enemistat entre els Estats Units i Rússia, hereva de la caiguda soviètica, també ha tingut lloc de forma no oficial al ciberespai. Aquest dimarts, el Departament d’Estat nord-americà va posar sobre la taula una recompensa de fins a 10 milions de dòlars per obtenir informació sobre sis ‘hackers’ russos responsables d’atacs cibernètics contra infraestructures crítiques del país.

Es tracta de Iuri Sergueievitx, Serguei Vladimirovitx, Pavel Valerievitx, Anatoli Sergueievitx, Artem Valerievitx i Petr Nikolaievitx. Aquestes sis persones, en el punt de mira de l’FBI, són oficials de la coneguda com a Unitat 74455, la milícia cibernètica de la Direcció Principal d’Intel·ligència (GRU), els serveis d’intel·ligència militar russos.

Tots haurien estat darrere d’una agressió informàtica majúscula que, el 2017, va infectar els serveis digitals de diferents empreses i entitats dels EUA, entre les quals un fabricant farmacèutic i un hospital a Pennsilvània. L’atac va causar gairebé mil milions de dòlars en pèrdues totals.

Infecció global

Aquest atac cibernètic va anar molt més enllà dels EUA. Coneguda com a NotPetya, l’operació de la intel·ligència russa va tenir com a objectiu principal paralitzar la infraestructura informàtica d’Ucraïna. Per fer-ho, van utilitzar un virus ‘ransomware’, això és, un programa maliciós que infecta el sistema de les seves víctimes i segresta informació privada essencial que bloqueja el seu funcionament per després demanar un rescat. L’atac va permetre al Kremlin atacar Ucraïna en un moment de plena guerra híbrida entre els dos països. No obstant, al ciberespai no hi ha fronteres i el virus es va propagar, paralitzant ordinadors a nacions com Espanya, França, Alemanya i Itàlia, entre altres. Encara avui, Rússia nega qualsevol implicació en l’incident.

L’octubre del 2020, els EUA van acusar aquest grup de cibermilitars russos de «conspiració per portar a terme frau i abús informàtic, conspiració per cometre frau electrònic, frau electrònic, afectar ordinadors protegits i robatori d’identitat agreujat». Des d’aleshores, les autoritats nord-americanes no han sigut capaces de localitzar-los i extradir-los per portar-los davant la justícia, amb la qual cosa demanen ajuda al públic amb aquesta recompensa de 10 milions.