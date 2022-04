Nens que tenen por d’adormir-se, persones que senten que no poden respirar, pacients amb la tensió arterial molt alta que corren el risc de tenir un vessament cerebral. Aquesta és la situació a una estació de metro de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, enmig de la guerra després de la invasió russa. Aquest és el relat del doctor Morten Rostrup, de Noruega, part de l’equip de Metges sense Fronteres (MSF) a Khàrkiv que porta a terme consultes mèdiques a les estacions de metro, on la població busca refugi davant dels bombardejos.

Estava asseguda en un banc davant meu en una de les estacions de metro de Khàrkiv. Des que va esclatar la guerra, les estacions de metro funcionen com a refugis, i milers de persones dormen a les andanes i als vagons. La dona havia sortit disparada del llit quan un míssil va impactar contra el seu edifici. Havia vist morir la seva tia a pocs metres de distància. No en podia parlar, però es va desfer en un torrent de llàgrimes mentre estava asseguda mirant cap a baix. Tremolava. No va ser l’única que va buscar atenció mèdica aquella nit. N’hi havia molts altres.

Una nena de set anys que tenia malsons constants i tenia por de quedar-se adormida. Persones que experimentaven dolors físics que no podien explicar. Gent que tenia la sensació que no podia respirar. Una dona amb la pressió arterial pels núvols que corria el risc de tenir un vessament cerebral. Un avi que em va ensenyar les fotos dels seus tres nets. Un dels nens havia mort en un atac aeri dos dies abans, els altres dos eren a l’hospital, un d’ells greument ferit. El pare dels nens també havia mort. L’avi havia tingut una embòlia i tenia la tensió alta. No podia dormir.

Desesperació a Ucraïna

He tingut moltes trobades commovedores amb diferents persones durant aquestes últimes setmanes. El nostre equip de Metges sense Fronteres va d’una estació de metro a l’altra. A la tarda fem desenes de consultes mèdiques abans de treure els sacs de dormir i passar-hi la nit. He vist la desesperació, la manca d’esperança, la confusió, la incapacitat d’entendre com han acabat en aquesta situació: han perdut familiars i amics, casa seva, el futur que havien imaginat per a si mateixos. He vist la por constant que experimenten molts, i com algunes persones s’ensorren terroritzades quan el so dels atacs aeris omple l’aire.

Abans de viatjar a Khàrkiv, vaig passar uns dies a la ciutat de Vínnitsia, situadalluny de la línia del front. Ens volíem posar en contacte amb psicòlegs ucraïnesos que poguessin ajudar les persones desplaçades –moltes amb traumes psicològics– que passaven per la ciutat cap a la seguretat d’altres països. Va ser allà on vaig conèixer l’Olena, una psicòloga ucraïnesa.

Durant la nostra conversa tenia la mirada llunyana. Tenia familiars a la ciutat assetjada de Mariúpol i amb prou feines havia sabut com estaven. Em va dir que ara no podia treballar. Abans de la guerra, havia treballat com a psicòloga clínica i tractava pacients amb problemes personals. «Els pacients han deixat de venir», va dir. «Els problemes que tenien abans semblen tan diminuts ara». Mentre em mirava, va dir: «M’alegro de conèixer-te. Estàs molt tranquil. No tens l’estrès ni les preocupacions que tenim nosaltres. El fet que siguis aquí té un efecte tranquil·litzador».

He treballat en moltes crisis i a zones de guerra, però mai havia sentit a dir tan explícitament que la nostra mera presència té un impacte tan significatiu. El treball medicohumanitari no consisteix només en l’ajuda concreta que proporcionem amb medicaments i tractaments, sinó també en la presència de persones d’altres països i en com es posen al costat de la gent que està patint aquesta crisi. La nostra presència pot proporcionar esperança, pau i una sensació de seguretat. És un símbol concret que ens importa. Estem allà com a éssers humans, directament i de prop. No els oblidem.

Atacs a Khàrkiv

La situació a Khàrkiv és extremadament complicada. Els atacs aeris se succeeixen dia rere dia. Algunes parts de la ciutat han sigut arrasades. La meitat dels seus 1,5 milions de residents ha fugit. Hi ha els que han optat per quedar-se, o no van poder escapar per falta de diners, familiars o altres contactes, o simplement perquè eren massa grans o estaven malalts per viatjar. Algunes de les persones que hem conegut ens han dit que prefereixen morir a la seva pròpia ciutat. Suposem que moltes de les persones més vulnerables no han marxat. Molts han perdut casa seva, especialment a la part oriental de la ciutat.

No sé quants pulmons he auscultat, quants colls he examinat ni quants estómacs he palpat. No perquè tingués una forta sospita que alguna cosa estigués greument malament, sinó perquè sabia que una revisió exhaustiva i una conversa serveixen per tranquil·litzar els pacients.

Els nivells d’estrès són tan alts que només un petit símptoma pot provocar una gran ansietat en alguns pacients. Quan els vaig assegurar que no els passava res greu, em van donar les gràcies. Els vaig veure l’alleujament als ulls. La por d’emmalaltir en aquestes circumstàncies turmenta molts, especialment els pacients amb malalties cròniques.

Les altres víctimes de la guerra

És fàcil oblidar aquestes víctimes de la guerra: les persones amb creixents problemes mentals i les que viuen amb malalties cròniques. Quan esclata un conflicte i no reben seguiment mèdic, aquesta mena de malalties poden tenir conseqüències devastadores. Hi ha pacients amb malalties cardiovasculars, pulmonars, epilèpsia, diabetis, càncer. Alguns moren. En alguns contextos de guerra, potser fins i tot en són més que els que moren per ferides causades directament per la violència. D’altres es veuen obligats a fugir a un lloc on puguin rebre l’atenció mèdica que necessiten, preferiblement a un altre país.

Tot i així, és encoratjador comprovar com la gent s’ajuda entre si. A cada estació de metro s’han creat petites comunitats. Les persones desplaçades es coneixen bé entre elles. Grups de voluntaris treballen per donar-los a tots menjar i aigua. A una de les estacions, un estudiant de medicina dirigeix un petit ambulatori i una farmàcia. Els lavabos es netegen. Tothom a Khàrkiv contribueix a la seva manera. També hi arriben moltes aportacions de l’estranger. Veiem un sentiment d’unitat molt fort, però sis setmanes és molt de temps, sobretot quan no es veu una solució en un futur pròxim.

Encara fa fred a les estacions de metro. Sembla que la primavera arribarà tard a Khàrkiv aquest any.