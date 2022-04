A dos dies de la data prevista per a l’execució de la llatina Melissa Lucio, una cort d’apel·lacions de Texas va anunciar aquest dilluns la suspensió de la pena i va demanar que una instància judicial inferior revisi el cas, una cosa que podria desembocar en un nou judici després que ella hagi passat 14 anys a la presó. «L’Estat ens ha donat l’oportunitat de tornar als tribunals i presentar les proves de la innocència de Melissa, que cap cort ha pogut analitzar», va explicar en una roda de premsa poc després de conèixer-se la decisió Vanessa Potkin, representant d’Innocence Project, una de les organitzacions que ha prestat ajuda legal a Lucio, acusada de matar la seva filla de 2 anys el 2007.

Mentre queia un enorme aiguat sobre Austin, la capital de Texas, John Lucio i Bobby Álvarez, dos dels fills de Melissa, rebien les bones notícies a Gatesville, la petita localitat de la Texas rural on es troba empresonada la seva mare. Fins allà s’havien traslladat per passar junts el màxm temps possible durant les que havien de ser les últimes hores de la seva mare, que havia de rebre una injecció letal aquest dimecres.

Unes imatges publicades per la cineasta Sabrina Van Tassel, un dels principals recolzaments de Melissa i la qual va produir un documental sobre la llarga llista d’irregularitats que omplien el seu cas, mostraven els familiars exultants i emocionats. Igual que la mateixa acusada, que va rebre la bona nova de boca de Jeff Leach, membre republicà de la Cambra de Representants de Texas, que ha liderat els esforços dels legisladors de l’estat. Més de la meitat d’ells van firmar el mes passat una carta en què es demanava que es retardés l’execució perquè es pogués analitzar bé el seu cas. «Ella estava plorant desconsoladament i no trobava les paraules. Aprecia enormement el fet que el que ha succeït avui s’hagi aconseguit gràcies a l’energia de tanta gent», va afegir Potkin.

«Un recolzament sense precedents» el que ha rebut Melissa, segons va destacar aquest dilluns el seu equip d’advocats, que és «un indicatiu de la quantitat de proves que hi ha de la seva innocència, i que ningú volia veure com es matava una dona per un crim que mai no va succeir». El mateix Tribunal d’Apel·lacions de Delictes Penals de Texas va concretar diversos aspectes del seu cas que hauran de revisar les corts del comtat de Cameron, on es va produir la mort de la menor, Mariah, la dotzena filla de Lucio. Entre aquests, la cort destaca el fet que diversos jurats del cas de Lucio han afirmat públicament que, si haguessin conegut totes les proves que hi havia sobre el cas, no s’haurien pronunciat per la pena de mort. A més, apunta a diverses proves científiques que han sortit a la llum i el fet que la fiscalia ocultés proves favorables a Lucio.

Ara, s’inicia un procés en el qual l’aparell judicial ha de decidir si s’ha de celebrar un nou judici. «La cort de primera instància ara ha de decidir si s’han registrat violacions dels drets humans i constitucionals de Melissa i si mereix un nou judici», va desgranar Sandra Babcock, una altra de les advocades de Lucio. En cas que la cort del comtat de Cameron estableixi que s’ha de celebrar un altre judici, aquesta decisió haurà de ser ratificada per la Cort d’Apel·lacions de Texas, i després s’iniciaria un nou procés amb un nou jurat.

Els representants de Lucio, no obstant, són encara més optimistes i pensen que Melissa podria fins i tot quedar lliure sense necessitat d’un altre procés legal. «Si aconseguim obtenir un nou judici, el fiscal podria decidir no buscar una nova condemna, perquè nosaltres creiem que no hi ha proves fiables que poden mostrar la culpabilitat de Melissa. Melissa no és culpable i la mort de Mariah va ser un tràgic accident», va concloure Babcock.

Melissa Lucio va ser acusada el 2007 de matar d’una pallissa la seva filla de 2 anys, però ella sempre va assegurar que la menor va morir després de caure per unes escales d’accés a la seva residència que tenien aleshores, a la localitat texana de Harlingen, a prop de la frontera amb Mèxic. Poques hores després de la seva mort, Lucio va ser interrogada durant cinc hores agressivament sense la presència d’un advocat, cosa que va fer que oferís una confessió coaccionada. L’advocat d’ofici que va defensar Melissa no va presentar proves al seu favor i tampoc no va voler que la resta dels seus fills testifiquessin en el judici per parlar sobre el seu caràcter afable i tranquil. Segons els actuals advocats de Lucio, la fiscalia, a més, va presentar proves falses en el judici.