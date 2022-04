Rússia va suspendre les entregues de gas a Polònia, segons ha avançat el lloc web de notícies ‘Onet.pl’ i ha confirmat la principal empresa polonesa energètica en el que representa l’últim augment de les tensions entre Moscou i les capitals europees sobre el crucial subministrament d’energia.

Els preus del gas a Europa es van disparar fins a un 17% després de l’anunci. L’operadora del sistema de gas polonès, PGNiG S.A., ha assegurat que està preparada per a possibles talls tot i que ni el Govern polonès ni Gazprom han valorat encara la situació i les seves conseqüències.

Moscou i Europa estan immersos en un enfrontament sobre com s’ha de pagar el gas, i el risc d’un tall ha anat creixent durant setmanes. El Kremlin ha dit que el gas s’ha de pagar en rubles, però la Unió Europea considera que això infringiria les sancions, a més de reforçar la mà de Rússia de forma inacceptable. Polònia ha deixat clar que no pagarà en rubles.

S’acosta la data límit per realitzar els primers pagaments dels subministraments del mes d’abril, i els funcionaris i executius europeus estan mirant de trobar la millor manera de respondre. Europa depèn principalment del gas rus i, fins ara, no ha inclòs en gran manera l’energia en les seves sancions.

Possibles talls de subministrament

El portal va dir que la informació va ser confirmada per fonts del Govern polonès, així com per representants de l’empresa de gas dominant al país, PGNiG SA. Interfax va informar que Polònia no ha rebut gas natural de l’est a través del gasoducte Iamal-Europa des de la matinada del 26 d’abril, citant dades d’operadors de gas.

Polònia està preparada per a possibles talls en el subministrament de gas i els consumidors no patiran escassetat dimarts, segons va declarar a Bloomberg Iwona Dominiak, portaveu de l’operador del sistema de gas del país, Gaz System. Va dir que l’operador no és part del contracte de subministrament de gas de PGNiG amb la russa Gazprom i no pot comentar sobre l’informe d’Onet.pl.