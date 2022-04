El ministre d’Afers Exteriors rus, SergUei Lavrov, ha advertit aquest dilluns del «risc real» que el <strong>conflicte a Ucraïna</strong> sigui el desencadenant d’una Tercera Guerra Mundial. «El perill és seriós, és real. No es pot subestimar», ha afirmat Lavrov durant una intervenció en la televisió russa recollida per l’agència de notícies Interfax.

Lavrov ha comparat la situació actual amb la de la coneguda com a Crisi dels Míssils de 1962, però el cap de la diplomàcia russa ha recordat que «en aquella època hi havia regles, regles escrites». «Les normes de conducta eren molt clares. A Moscou era clar com s’estava comportant Washington i Washington tenia clar com s’estava comportant Moscou, [però] ara queden poques normes», ha argumentat. Llavors, el 1962, «hi havia un canal de comunicació en què els dirigents confiaven». «Ara no existeix aquest canal i ningú està intentant crear-lo. Hi ha intents tímids que s’han fet en la primera fase, però no han donat resultat», ha revelat. Així, ha esmentat el tractat Start, «però alhora altres instruments de control i no proliferació han quedat pràcticament destruïts».

Lavrov ha retret als Estats Units que «hagin enviat moltes armes a Ucraïna» malgrat les seves advertències i que hagin «atiat la seva essència russòfoba».

Quan li han preguntat què estava fent Moscou per evitar aquesta Tercera Guerra Mundial, Lavrov ha argumentat que «Rússia ja ha fet molt de moltes maneres durant anys». «Durant l’Administració de [Donald] Trump vam defensar al més alt nivell que Moscou i Washington reafirmessin la declaració de [Mikhaïl] Gorbatxov i [Ronald] Reagan de 1987 que no hi pot haver vencedors en una guerra nuclear i que no ha de passar mai. Vam demanar a l’equip de Trump que reprengués aquesta declaració tan important, important per als nostres pobles, però també per al món sencer», ha explicat Lavrov. «Desgraciadament, no vam aconseguir convèncer els nostres col·legues que fos necessària aquesta iniciativa, i el juny de l’any passat, durant la reunió de Ginebra, els nostres presidents van fer aquesta declaració», ha destacat.

A més, Lavrov ha recordat que els cinc membres permanents del Consell de Seguretat de l’ONU han fet una declaració similar. «I aquesta és la nostra postura de principis», ha reblat.

Enduriment de la postura de Kíiv

D’altra banda, Lavrov ha retret al Govern ucraïnès que hagi endurit la seva postura en les negociacions amb Rússia a causa de la pressió dels seus aliats occidentals. «Ni els Estats Units ni el Regne Unit [...] aconsellen a [Volodímir] Zelenski accelerar les negociacions, sinó que li aconsellen endurir la seva posició», ha apuntat. Així, ha recordat que a Istanbul Ucraïna va rebre una proposta firmada per a «les bases d’un tractat», però Ucraïna la va rebutjar, «un gran pas enrere». «Es van fer enrere de les posicions que havíem acordat com a base, i els van dir que ho fessin», ha explicat. No obstant, ha destacat, Rússia ha continuat negociant «i fa una setmana els vam entregar una altra versió de l’acord que tenia en compte les seves posicions i estem esperant des d’aleshores».

Lavrov ha assegurat que en qualsevol cas Rússia vol seguir amb les negociacions. «Continuem volent negociar amb l’equip nomenat per Zelenski. Aquests contactes seguiran», ha reblat, tot i que ha advertit que «la bona voluntat no és il·limitada».

Finalment, Lavrov ha destacat que Polònia estaria disposada a enviar els seus militars a Ucraïna com a forces de manteniment de la pau. «El primer ministre, [Mateusz] Morawiecki, ha plantejat algun tipus d’operació de manteniment de la pau a Ucraïna i està clarament interessat a enviar-hi les seves tropes», ha indicat.