Ucraïna pot guanyar la guerra contra Rússia si disposa de l’equipament correcte, va declarar el cap del Pentàgon Lloyd Austin, al tornar d’un viatge a Kíiv amb el secretari d’Estat nord-americà Antony Blinken que va assegurar que Rússia «ja ha fracassat. «La primera cosa per guanyar és creure que es pot guanyar. I ells estan convençuts que poden guanyar», va dir Lloyd Austin als periodistes al referir-se als ucraïnesos. «Poden guanyar si tenen bons equipaments, el recolzament adequat», va afegir després d’aquesta visita durant la qual els dos responsables es van reunir amb el president ucraïnès Volodímir Zelenski.

Blinken i Lloyd van anunciar la tornada progressiva d’una presència diplomàtica nord-americana a Ucraïna i una nova ajuda militar per a Kíiv, directa i indirecta, per 700 milions de dòlars.

Els Estats Units acaben d’accelerar els enviaments d’equipaments militars a Ucraïna amb l’entrega d’armes pesants, perquè resisteixi l’ofensiva russa en la part aquest del país. «Volem veure Rússia debilitada fins al punt que no pugui fer el tipus de coses que ha fet a l’envair Ucraïna», va dir Austin. «Ja va perdre molta capacitat militar, i moltes tropes, per ser franc, i volem que no pugui reconstituir ràpidament aquesta capacitat», va afegir.

La visita tenia per objecte mostrar el suport d’Occident a Ucraïna, i els secretaris del gabinet també van prometre noves ajudes per valor de 713 milions de dòlars per al Govern de Zelenski i els països de la regió, on la invasió russa ha fet témer noves agressions per part de Moscou. També es va destacar el canvi en el conflicte des que les forces ucraïneses, armades amb una afluència massiva d’armes d’Occident, van repel·lir amb èxit un assalt rus a Kíiv.

«El nostre enfocament en la reunió va ser parlar d’aquelles coses que ens permetrien guanyar la lluita actual i també construir per al demà», va dir Austin en la sessió informativa, qualificant la reunió a Kíiv com a «molt productiva».

Les forces russes s’han reagrupat per mirar de capturar més territori al sud-est de la regió del Donbass, deixant que els líders estrangers visitessin la capital i que algunes nacions occidentals reprenguin la seva presència diplomàtica en les últimes setmanes, però Washington s’ha mostrat cautelós sobre la tornada enmig dels esporàdics atacs amb míssils russos.

«Guanyada la batalla per Kíiv»

«Certament vam veure gent als carrers de Kíiv, evidència del fet que la batalla per Kíiv va ser guanyada», va dir Blinken en la sessió informativa, proporcionant imatges del viatge amb tren des de Polònia. «Però això contrasta amb el que passa en altres parts d’Ucraïna, al sud i a l’est, on la brutalitat russa és simplement horrible». No obstant, la delegació va viatjar directament a Kíiv amb tren i no va tenir gaires oportunitats de parlar amb els ucraïnesos més enllà de la reunió amb els funcionaris, va afegir.

Anteriorment, els funcionaris nord-americans havien rebutjat les peticions dels mitjans de comunicació per acompanyar els dos funcionaris a Ucraïna, al·legant motius de seguretat. Van informar els periodistes a Polònia amb la condició que no s’informés del viatge fins que la delegació estigués fora de perill fora d’Ucraïna.

Austin viatjarà ara a Alemanya, on rebrà els seus homòlegs de més de 20 països i el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en la base aèria nord-americana de Ramstein, per discutir les necessitats de defensa d’Ucraïna, va dir un funcionari del Pentàgon.

La reunió que Blinken i Austin van mantenir amb Zelenski; el ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Dmytro Kuleba; el ministre de Defensa, Oleksí Réznikov, i altres funcionaris va durar gairebé tres hores, superant el temps assignat de 90 minuts.

Els diplomàtics nord-americans van abandonar l’ambaixada de Kíiv gairebé dues setmanes abans de la invasió del 24 de febrer, traslladant algunes funcions a la ciutat occidental de Lviv abans de ressituar-se finalment a Polònia. Els diplomàtics reprendran inicialment els «viatges d’un dia» a través de la frontera amb Lviv la setmana vinent i els funcionaris estan accelerant els plans per tornar a Kíiv, va dir el funcionari del Departament d’Estat.