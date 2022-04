El temor d’un confinament estricte va portar molts ciutadans de Pequín a fer compres d’emergència, i es van formar llargues cues al districte central per fer les proves massives ordenades per les autoritats xineses.

Alhora, la Xina intenta contenir una onada de contagis a la seva ciutat més gran, Xangai, que fa setmanes que està confinada i que aquest dilluns ha reportat 51 noves morts pel coronavirus.

Xangai ha tingut dificultats per proveir aliments frescos a les persones confinades, i els pacients tenen problemes per accedir a atenció mèdica per altres dolences.

El principal districte del centre de Pequín, Chaoyang, amb 3,5 milions de persones, va ordenar realitzar proves massives als seus habitants i als que hi treballen, on operen diverses empreses multinacionals i ambaixades.

Cues per fer-se proves

Les cues per fer-se la prova de coronavirus van envoltar els centres comercials i edificis d’oficines.

«Si detecten un sol cas, aquesta zona podria ser afectada», va indicar Yao Leiming, un oficinista de 25 anys, mentre esperava fer-se la prova.

Les advertències d’un brot de covid a la ciutat van generar diumenge una <strong>cursa als supermercats de Pequín</strong> a la recerca de productes essencials.

Nombrosos productes en les aplicacions d’entrega de compres es van esgotar diumenge a la nit després que s’anunciés l’ordre de les proves, però dilluns han tornat a reposar els productes.

Zhao, un ciutadà de Pequín, va comprar dilluns diverses bosses de provisions, incloent-hi ous i vegetals després de sentir l’ordre de proves massives.

L’home, de 31 anys, va dir que volia estar segur que el seu nen petit tingués prou aliments si la família rebia ordre de mantenir-se a casa. «Els adults poden sobreviure alguns dies, però no és el mateix per als nens», va comentar Zhao, que només es va identificar pel seu cognom. Wang, una altra compradora en un supermercat, va dir que temia que «les coses es posessin com a Xangai».

«La gent està ansiosa... tothom està acaparant productes i ens fa por que les coses s’esgotin», va dir la dona, de 48 anys.

Dur confinament

Almenys un edifici residencial de Pequín va ser tancat i els gimnasos de la capital van haver de cancel·lar classes o tancar.

Pequín també va imposar severs controls d’ingrés a la ciutat, incloent-hi la presentació de proves negatives de covid-19.

La capital ha reportat desenes de contagis l’última setmana, incloent-hi 14 casos nous dilluns, després de l’advertències que el virus havia estat circulant durant diversos dies sense ser detectat.

Però les xifres de Pequín <strong>són insignificants comparades amb les de Xangai</strong>, que ha registrat més de mig milió de contagis des de l’1 de març.

La ciutat, el motor econòmic de la Xina amb 25 milions d’habitants, vol contenir el seu pitjor brot del virus en dos anys seguint la seva política de zero covid, que contempla confinaments estrictes, proves massives i restriccions de viatges.

Les autoritats consideren que tal política va ajudar la Xina a evitar els grans col·lapses sanitaris vistos en altres llocs del món durant la crisi de la covid, però alhora va colpejar les empreses i la població.

El terme ‘dur confinament’ es va tornar tendència el cap de setmana a les xarxes socials xineses després que es divulguessin imatges de Xangai en què les autoritats tancaven l’entrada d’edificis amb làmines metàl·liques.