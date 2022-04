La irrupció de l’òmicron ha trastocat la campanya de les presidencials de l’abril del 2022 a França. L’executiu ha preferit que les limitacions en les concentracions de persones —un màxim de 2.000 en interiors i 5.000 en exteriors— no afectin els mítings amb l’objecte de garantir les llibertats democràtiques. Els candidats podran organitzar els tradicionals grans actes, però ningú dubta que no es tracta d’una campanya com les altres. En aquest context pandèmic bona part de la disputa electoral es jugarà als platós, pantalles i les xarxes socials. Segons tem el Govern francès, podria ser un escenari propici per a la proliferació de les notícies falses més canalles.

Un bon exemple d’això ha tingut lloc amb la difusió d’una vulgar ‘fake news’ sobre una falsa transsexualitat de Brigitte Macron. Natacha Rey, una internauta francesa d’ultradreta i simpatitzant de QAnon —la secta conspiradora nord-americana que va posar de moda deliris sobre la pedofília dels rivals demòcrates de <strong>Donald Trump</strong>—, va perpetrar aquesta surrealista teoria. Segons ella, la dona del president francès no és una dona de 68 anys, sinó un home que va canviar de sexe. Originalment, no es deia Brigitte, sinó Jean-Michel Trogneux. Publicada primer en un blog d’extrema dreta, aquesta confabulació va passar desapercebuda durant mesos. Però després d’una entrevista de Rey amb una vident a Youtube, va començar a circular com l’escuma a les xarxes. L’etiqueta #Jean-MichelTrogneux es va convertir en una de les més comentades a Twitter durant la segona quinzena de desembre. Amb aquesta notícia falsa, els seus promotors pretenien denunciar una suposada perversió sexual i moral d’unes elits decadents. Difamacions d’aquest tipus ja havien esquitxat en el passat Michelle Obama o Jacinda Ardern, primera ministra neozelandesa. «Una de les teories més grotesques» una entrevistaamb una vident a Youtube#Jean-MichelTrogneuxMichelle ObamaJacinda Ardern«Una de les teories més grotesques»Sens dubte, és una notícia falsa grotesca i sense cap versemblança. Però el fort eco que va tenir a les xarxes i també al món periodístic i polític —no deixa de ser sorprenent l’interès d’aquests últims en la bombolla de Twitter i en les teories conspiradores amb certa aroma nord-americana— va fer que Jean Ennochi, advocat de Brigitte Macron, decidís denunciar-ho davant la justícia. Aquesta conspiració, no obstant, va resultar tan estrident que la van desqualificar des del mateix entorn. El militant ultra Pierre Sautarel, fundador de la pàgina islamòfoba Fdesouche, la va descriure com «una de les teories dissidents més grotesques». A diferència dels Estats Units, costa d’imaginar que a França una part significativa de l’electorat cregui en una cosa tan forassenyada com la transsexualitat de Brigitte Macron. Però a l’executiu macronista temen que aquest tipus d’invencions es converteixin en la norma en una campanya en què els cops més baixos estiguin permesos. El mateix Macron ja va ser objecte fa cinc anys d’un insistent rumor sobre la seva suposada homosexualitat. Una emergència de realitats paral·leles pròpia del trumpisme. Malgrat la gran ressonància de tot allò que ve de l’altre costat de l’Atlàntic, el futur del jove president dependrà molt més de la seva gestió de la covid-19. O del balanç final que els ciutadans faran dels clarobscurs del seu mandat.