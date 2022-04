Com el 2017, Marine Le Pen ha perdut la segona volta de les eleccions presidencials de <strong>França</strong> davant Emmanuel Macron. Tanmateix, ara ha obtingut un 41,8% dels vots, segons els primers sondejos, el que suposa gairebé un 8% més que els últims comicis. Un important avanç que la líder de l’extrema dreta gal·la ha celebrat. «El resultat representa una brillant victòria», ha proclamat davant els seus seguidors.

La cara visible de la formació ultraconservadora i identitària Reagrupament Nacional (RN) ha tret pit davant els que són els millors resultats de la seva història en els comicis presidencials. Aquesta ha sigut la tercera vegada que el partit ha arribat a la segona volta des de 1972, quan el seu pare, Jean-Marie Le Pen, va aixecar una força política radical juntament amb feixistes i nazis reciclats.

Des que va ser elegida presidenta del llavors Front Nacional, Marine Le Pen ha sabut maquillar els postulats més radicals del seu pare i adaptar-los a l’actualitat per aconseguir una acceptació social més gran. Ha passat amb les seves polítiques contra la immigració i el multiculturalisme, així com el seu rebuig de la Unió Europea (UE). «Brussel·les no podrà ignorar aquesta gran manifestació de desconfiança», ha celebrat des de la seu nacional del partit després d’haver-se conegut els resultats electorals.

L’extrema dreta francesa posa ara la vista en les <strong>eleccions legislatives</strong> que França celebra el 12 i el 19 de juny i en què s’elegiran els diputats de l’Assemblea Nacional i el primer ministre del país. «La partida no s’ha acabat. En poques setmanes tenim les eleccions legislatives i la tendència és clara», ha advertit. La candidatura de Le Pen ha perdut, però no les seves idees.