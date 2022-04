El departament d'Acció Exterior i Govern Obert ha creat un catàleg de serveis orientat als catalans que viuen a l'estranger, que calculen que ronda el mig milió de persones distribuïdes en països d'arreu del món. Coincidint aquest diumenge amb el Dia Internacional de la Catalunya Exterior, es fa públic aquest catàleg, que està disponible a través del web del departament i que agrupa serveis tant per als catalans quan són fora del país com per quan tornen de manera temporal. "Els catalans a l'exterior són una comunitat a la qual volem donar veu i serveis, perquè són els millors ambaixadors que tenim", explica la consellera Victòria Alsina en declaracions a l'ACN. L'oferta és àmplia, des de l'àmbit de l'educació fins al de la salut.

La titular d'Acció Exterior i Govern Obert assegura que aquest tipus d'oferta és "una demanda històrica" de la comunitat catalana a l'estranger, per la qual cosa s'ha agrupat tot un seguit d'opcions que responen als interessos que han manifestat els propis interessats i als que el departament també ha detectat. "Són una sèrie d'oportunitats per als catalans que viuen fora o que venen a Catalunya, amb serveis de colònies d'estiu per a nens, cursos gratuïts de català, o allò vinculat a la targeta sanitària", detalla Alsina.

Articulat des de la Direcció General de la Catalunya Exterior, el catàleg ofereix una trentena de serveis classificats per àmbits, com ara llengua, salut, cultura, lleure, educació, empresa o ajut al retorn, i que es preveu que es vagi ampliant de manera progressiva. "Sortim amb una cartera de serveis que anirà creixent en els propers anys amb la incorporació de les peticions que facin els propis catalans a través del Consell de la Catalunya Exterior, un òrgan que hem creat per donar-los veu i participació", afegeix la consellera.

Amb aquesta eina es donarà resposta a les peticions d'una comunitat àmpliament repartida per tot el món i que suma mig milió de persones: "Suposaria la segona ciutat més gran de Catalunya", destaca Alsina.

El dia internacional

El Dia Internacional de la Catalunya Exterior es va celebrar per primer cop el 1998 per difondre entre la ciutadania catalana l'existència tant de l'emigració catalana com de les entitats en què aquesta s'organitza i la seva trajectòria. El Dia se celebra sempre el primer diumenge després de la festivitat de Sant Jordi, que aquest any cau en aquest diumenge, 24 d'abril.

Els actes se solen fer en part de manera virtual, amb concursos literaris de Sant Jordi, conferències, activitats per als nens i vinculades a la cultura popular, entre altres. Aquest any la Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) ha organitzat per aquest mateix diumenge un acte virtual que es retransmetrà a través de Zoom i al canal de YouTube de la federació.

Durant aquesta setmana, també s'han distribuït un centenar d'exemplars del llibre "Catalunya al món’", d'Antoni Segura i Josep M. Solé i Sabater a biblioteques del país i a les comunitats catalanes a l'exterior recentment constituïdes

Actualment, hi ha més de 140 comunitats catalanes a l'exterior reconegudes oficialment. Pel que fa a la presència institucional a l'exterior, Catalunya té a dia d'avui 20 delegacions, cinc oficines i dos nous enviats especials, cobrint 63 països.