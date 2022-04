Almenys sis persones han mort aquest dissabte després que dos míssils de creuer impactessin en un barri residencial dels afores d’Odessa, a l’est d’Ucraïna. Les autoritats de la ciutat portuària, que dona al mar Negre, han explicat que la magnitud dels danys farà que el nombre de víctimes augmenti.

Entre les sis víctimes hi hauria un nadó de tres mesos, segons ha apuntat Andrí Iermak, cap de l’Administració presidencial. També han resultat ferides 18 persones més.

El Govern de la ciutat ucraïnesa ha publicat imatges al seu canal de Telegram en què es veu un gran complex de vivendes del districte de Tairove sota columnes de fum negre. «Tot això passa mentre la pacífica Odessa es preparava per al Diumenge de Pasqua», ha assenyalat l’alcalde, Guennadi Trukhànov. Tant militars com civils esperaven que aquest cap de setmana hi hagués una disminució dels bombardejos russos amb motiu de la festivitat que celebren els cristians ortodoxos del país.

Atac contra civils

Fins ara, Odessa s’havia deslliurat dels atacs de Rússia contra zones residencials on viuen civils i només n’havia patit contra objectius militars i infraestructures estratègiques. Això ha canviat amb els míssils llançats aquest dissabte, que han mort almenys sis persones.

La ciutat portuària semblava ser un dels principals objectius de Moscou. Tanmateix, la resistència ucraïnesa ha frenat l’avanç de les tropes russes de les últimes setmanes, aconseguint fins i tot enfonsar el barco de guerra rus ‘Moscou’, i s’especulava que el Kremlin podia llançar un atac amfibi sobre Odessa.