El president francès, Emmanuel Macron, i la ultradretana Marine Le Pen van dedicar el penúltim dia de la campanya presidencial a buscar vots en territoris propicis per marcar les diferències a favor seu. El candidat centrista es va desplaçar a Saint-Denis. En aquesta localitat emblemàtica de la ‘banlieue’, al nord de París, amb prou feines va aconseguir el 16% dels vots en la primera volta (pel 27% del conjunt del país). Però en la segona volta es podria beneficiar de la por que genera l’extrema dreta. En canvi, la líder del Reagrupament Nacional (RN, extrema dreta) va celebrar el seu últim míting a Arras, una localitat mitjana del nord de França.

«Demanem a tots els francesos que facin un cordó sanitari contra Emmanuel Macron», va dir Le Pen davant uns 4.000 simpatitzants al saló de congressos Artois Expo. La franja septentrional del territori francès, durament sacsejada per la desindustrialització, representa un dels feus històrics del lepenisme. Ella va ser la més votada el 10 d’abril a tots els seus departaments, amb l’única excepció de la moderada Alsàcia. Amb la mirada posada en la segona volta de diumenge, espera un gran èxit electoral als territoris de l’anomenada «França perifèrica», el concepte (segurament massa simplista) formulat pel geògraf Christophe Guilly que distingeix entre unes grans ciutats pròsperes i la resta de territoris amb problemes.

«Us dic que si no us impliqueu en la política, és la política la que s'ocuparà de vosaltres a través de Macron», va afirmar l'aspirant xenòfoba i ultranacionalista en un missatge dirigit al 26% dels francesos que no van anar a les urnes en la primera volta del 10 d'abril. «¿De què serveix estar tots els dies cridant 'Macron, dimissió', quan en realitat el podeu despatxar vosaltres mateixos d'aquí tres dies?», va afegir. Le Pen confia en la França dels Armilles Grogues –fragmentada en la primera volta entre l'abstenció, el vot a l'extrema dreta i al socioecologista Jean-Luc Mélenchon (22% dels vots)– per culminar amb èxit el seu referèndum contra el president, molt criticat per una part considerable de les classes modestes.

De fet, la dirigent de l’RN es va referir al debat de dimecres per acusar el dirigent centrista de «condescendent» i d’«una arrogància sense límits», dos dels seus principals errors en el duel televisiu. «Poble de França, ha arribat el moment d’aixecar-se i unir-se contra l’oligarquia», va tancar, amb una evident retòrica populista, el seu míting a Arras, coneguda per ser el lloc de naixement del demonitzat Maximilien Robespierre, una de les figures centrals de la Revolució francesa (1789-1794).

El president amplia el seu avantatge

Tot i que Le Pen confia en la rebel·lia francesa per donar la sorpresa diumenge, els sondejos dibuixen una tendència oposada, ja que Macron està ampliant el seu avantatge. Segons els últims estudis d’opinió, el dirigent centrista guanyaria amb el 57% dels sufragis pel 43% de la seva rival. Aquesta dinàmica es deuria al recolzament de l’electorat d’esquerres, poc entusiasmat amb el president però que vol evitar l’arribada al poder de la ultradreta.

A la recerca d’aquests votants, el dirigent centrista va visitar aquest dijous l’Ajuntament de Saint-Denis, governada pel socialista Mathieu Hanotin. En aquesta localitat de tradició comunista, Mélenchon literalment va arrasar amb el 61% dels vots en la primera volta. Una part considerable d’aquest suport podria anar a parar a les files macronistes en la segona, per la por de Le Pen.