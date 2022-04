Rússia ha entregat a Ucraïna un projecte de document d’acord en les converses de pau que porten a terme Moscou i Kíiv, i la part russa espera la resposta de les autoritats ucraïneses, segons ha informat aquest dimecres el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Amb data d’avui li entreguem a la part ucraïnesa el nostre projecte de document, que inclou formulacions absolutament clares i desenvolupades. La pilota és en el seu camp, esperem una resposta», ha afirmat el representant de la Presidència russa.

En aquest sentit, Peskov no ha especificat cap termini per a aquesta resposta i s’ha limitat a dir que «això depèn de la part ucraïnesa». «Però reitero una vegada més, i ho hem dit en diverses ocasions, que la dinàmica del treball de la part ucraïnesa deixa molt per desitjar, els ucraïnesos no mostren una gran tendència a intensificar el procés de converses», ha afegit.

El portaveu del Kremlin ha recordat les paraules del president rus, Vladímir Putin, que va assenyalar que Kíiv constantment canvia els acords anteriorment discutits i s’aparta de les seves pròpies propostes. «Naturalment, això té molt males conseqüències des del punt de vista de l’efectivitat de les converses», va afirmar el líder rus.

«Sense confiança» en Ucraïna

En la mateixa línia s’ha expressat aquest dimecres, la portaveu del Ministeri d’Exteriors rus, Maria Zakhàrova, que ha sostingut en una compareixença televisiva que Rússia «fa molt que no té confiança en aquestes persones», amb referència a l’equip negociador ucraïnès. «Per part de l’oficina de la persona que es fa dir president d’Ucraïna i té les atribucions corresponents, vam escoltar la sol·licitud d’iniciar les converses i Rússia no va rebutjar aquesta sol·licitud», ha assenyalat.

«A partir d’allà va començar, com sempre, un circ en sentit figurat i directe per part del règim de Kíiv: que venen, que no venen, que participen, que no participen... ¿Estàvem llestos per a això a Moscou? És clar que sí», ha criticat Zakhàrova.

Així mateix, la portaveu d’Exteriors ha apuntat que, durant els últims anys, justament aquest ha sigut l’enfocament de Kíiv respecte a les converses, i ha recordat l’incompliment dels acords de Minsk. «És un esquema clàssic, que ens permet assegurar que no es tracta d’un règim independent i que el controlen des de fora. I el segon, les converses són una maniobra de distracció», ha remarcat.