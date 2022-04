L’intent d’un grup d’ultradreta suec de cremar públicament l’Alcorà ha provocat disturbis que han acabat amb desenes de ferits. Des de dijous, les violentes protestes han deixat concretament 26 agents de policia i 14 civils ferits.

Les manifestacions es van desencadenar per la presència a Suècia del ciutadà suec-danès Rasmus Paludan, líder del moviment contra la immigració i antiislam «Línia dura». Paludan, condemnat a Dinamarca per «insults racistes», té la intenció de presentar-se als comicis del setembre, però encara li falten les firmes necessàries per assegurar-se la candidatura.

L’home sol organitzar trobades en barris amb molta població musulmana per cremar públicament còpies de l’Alcorà, el llibre sagrat d’aquesta població.

Ferits a diverses zones

La policia ha indicat que almenys 26 persones van ser detingudes després dels enfrontaments de diumenge amb les forces de seguretat.

«La nit va ser tranquil·la després dels disturbis d’ahir a Navestad [a la ciutat de Norrköping, al centre]», un barri amb molta població musulmana, ha dit el cos armat en un comunicat. «La policia va detenir vuit persones per sospita de disturbis violents», ha afegit.

A la ciutat veïna de Linköping, on també hi va haver disturbis, 18 persones van ser detingudes, segons la policia.

Les dues ciutats van viure violents enfrontaments diumenge, per segona vegada en quatre dies. Durant els disturbis, es van llançar pedres contra la policia i es van cremar cotxes.

Diumenge, les protestes van tornar a esclatar després de l’anunci de noves concentracions, tot i que al final Paludan les va anul·lar.