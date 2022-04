Els Reis, Felip VI i Letícia, van visitar dissabte el Centre de Recepció, Acollida i Derivació (CREADE) de refugiats ucraïnesos a Pozuelo de Alarcón (Madrid), un dels quatre centres que hi ha a Espanya i que ja han acollit més de 10.000 persones. Els van acompanyar les seves filles, tant la infanta Sofia com la princesa Elionor, que va arribar dijous a la capital per passar les vacances i reprendre la seva agenda oficial.

En aquest centre, dependent del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la família reial va mostrar la seva solidaritat amb el poble d’Ucraïna, afectat per la invasió russa. S’han assegut amb els nens i han parlat amb les famílies que han fugit de la guerra. Els ducs de Sussex inauguren els jocs Invictus després de visitar la reina Isabel II Els Reis, la infanta i la princesa van ser rebuts pel Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, i pel secretari d’Estat de Migracions, Jesús Perea. A més, aquest ha sigut el primer acte públic per a la princesa Elionor des de la seva primera aparició en la cerimònia d’entrega dels premis Princesa d’Astúries, que es van celebrar a Oviedo a l’octubre. La visita va permetre que els Reis coneguessin l’operatiu que porten a terme els funcionaris que treballen al centre i la residència d’acollida temporal –també denominat Hotel–, on hi ha els allotjaments i la ludoteca. També van veure les aules on es realitza l’atenció integral de les persones des que hi arriben fins que s’hi integren. El recorregut va acabar al pati, on hi ha instal·lada una caravana de l’oenagéWorld Central Kitchen, del xef José Andrés. Més de 10.000 refugiats atesos El mes passat, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va posar en funcionament quatre centres a Pozuelo de Alarcón, Alacant, Barcelona i Màlaga per atendre els refugiats per la guerra a Ucraïna. Més de la meitat (6.355) del total de gent atesa ha estat al centre de Pozuelo de Alarcón, el primer que va obrir, l’11 de març. Per la seva part, el centre d’Alacant, en funcionament des del 16 de març, ha atès 3.054 persones, mentre que a Barcelona el Govern ha assistit 2.525 persones des que es va posar en marxa el 17 de març. En aquests tres centres, gairebé 3.000 persones han sol·licitat l’acollida d’emergència.