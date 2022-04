Rússia ha enviat una carta a la República Txeca on afirma que el país centreeuropeu no pot facilitar tecnologia militar de fabricació soviètica a tercers països sense el permís de Moscou, cosa que Praga ha rebutjat com un «disbarat».

Així ho ha informat aquest dissabte el ministre txec d’Exteriors, Jan Lipavsky, que interpreta la nota diplomàtica del Kremlin com un intent d’evitar que la República Txeca ajudi Ucraïna. «Un disbarat» «El Ministeri d’Afers Estrangers no ha reaccionat a aquesta nota i no ho farà perquè es tracta d’un disbarat, ja que no existeix cap article sobre la reexportació d’aquest material», ha dit el cap de la diplomàcia txeca, citat per Ràdio Praga. «Rússia se serveix de mentides per reclamar el final del nostre suport a Ucraïna», remarca. El ministre considera que Moscou recorre a amenaces, extorsions i desinformació en els seus intents d’impedir que els països occidentals ajudin Ucraïna a defensar-se de l’agressió russa. «En aquest cas (...) sol es tracta d’un altre intent ridícul i descarat», conclou. Enviament de material militar a Ucraïna La República Txeca ha enviat per tren a Ucraïna desenes de tancs T-72 i vehicles blindats de combat BVP, segons va informar el dia 5 el diari digital Echo24. «S’han registrat entregues de vehicles txecs BVP i tancs T-72. Confio que es pugui prosseguir amb aquests enviaments», va confirmar llavors al rotatiu txec el polític democristià de la coalició governamental Ondrej Benesik. Tot i que no hi ha confirmació oficial del Ministeri de Defensa txec sobre les entregues d’armes a Ucraïna, a la premsa es comenta que el país ha donat a Kíiv tancs i vehicles de combat d’infanteria de fabricació casolana, que són en part en camí. La carta diplomàtica a Praga se suma a altres que va enviar prèviament Rússia a diversos països occidentals avisant de «conseqüències imprevisibles» si continuen entregant armament a Ucraïna.