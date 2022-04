Rússia ha intensificat en les últimes hores els atacs a diversos punts de la geografia d’Ucraïna mentre prepara la gran ofensiva al Donbass. Un dels blancs dels míssils russos ha sigut aquesta matinada un complex industrial on es fabriquen principalment tancs al districte de Darnitski, a Kíiv, i «un taller de reparacions d’armament pesat a Mikolaiv», segons va informar el portaveu del Ministeri de Defensa rus, el general Ígor Konaixénkov, que va afegir que ahir a la nit van ser destruïdes amb míssils d’alta precisió un total de 16 instal·lacions de l’Exèrcit ucraïnès a diverses regions del país. Les tropes del Kremlin continuen amb l’intent d’aixafar els últims focus de resistència a l’estratègica ciutat de Mariúpol, a la vora del mar d’Azov, considerada clau per a l’«operació militar especial» a Ucraïna que el Kremlin va llançar el 24 de febrer.

«No és una tasca fàcil: els membres de l’Exèrcit regular (ucraïnès), els infants de marina, que estaven disposats a entregar-se ja ho van fer», va afirmar el líder de l’autoproclamada república popular de Donetsk (RPD) –a l’est d’Ucraïna–, el prorús Denís Puixilin, en declaracions al canal de televisió rus Rossia-24.

Les sirenes antiaèries s’han sentit a bona part del país. «Som conscients que els atacs contra nosaltres augmentaran i que l’enemic intentarà venjar-se», ha dit un portaveu de les Forces Armades del sud d’Ucraïna, relacionant l’increment dels bombardejos amb l’enfonsament del ‘Moscou’, el barco estrella rus, al mar Negre, que Kíiv afirma que va ser com a conseqüència de míssils ucraïnesos i Moscou per un accident dins el barco.

«Les nostres forces fan tot el possible per protegir-nos, però l’enemic és insidiós i despietat», ha dit l’alcalde de Kíiv, Vitali Klitxkó, que ha tornat a demanar als habitants que se’n vagin de la capital i als que són fora que no tornin encara i es quedin en un «lloc segur». Malgrat les advertències, molts habitants de Kíiv han desafiat les amenaces russes i han sortit al carrer aquest dissabte, la primera jornada veritablement primaveral, per passejar per la capital i fins i tot prendre alguna cosa a les terrasses. «És la primera vegada que venim al centre, volíem veure si els transports funcionaven i veure gent. Mirar les persones em fa molt bé», ha dit Natàlia Makrieva, una veterinària de 43 anys.

Tecnologia soviètica

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha insistit avui que «tot el món» hauria d’estar «preocupat» pel risc que Vladímir Putin, acorralat pels seus revessos militars a Ucraïna, utilitzi una arma nuclear tàctica. En un nou missatge de vídeo, Zelenski ha reiterat als països occidentals que poden «fer la guerra molt més curta» si subministren a Kíiv les armes que demana.

Rússia, per la seva banda, ha advertit els Estats Units i l’OTAN contra l’enviament d’armes «més sensibles» a Ucraïna, considerant que aquests equips militars posaven «combustible al foc» i podrien provocar «conseqüències imprevisibles», segons publica el diari ‘Washington Post’. Moscou, a més, ha exigit a la República Txeca que no passi tecnologia militar de fabricació soviètica a tercers països sense el permís de Moscou, una cosa que Praga ha rebutjat com un «disbarat».

El diari britànic ‘The Times’ ha revelat que membres de les forces especials del Regne Unit entrenen tropes locals a Kíiv, per primera vegada des que va començar la invasió russa d’Ucraïna el 24 de febrer. Els oficials de dos batallons estacionats a la capital ucraïnesa i els seus voltants van assegurar al diari que les dues últimes setmanes havien rebut entrenament militar de soldats britànics. Els instructors del Regne Unit ja van ser a Ucraïna després de la invasió de Crimea, però van ser retirats el febrer passat per evitar un conflicte directe amb les forces russes i la possibilitat que l’OTAN es veiés involucrada en el conflicte actual.

Veto a Boris Johnson

La notícia es coneix en un moment d’increment de la tensió entre Rússia i el Regne Unit, que ha assumit un paper de lideratge a Europa a l’hora d’armar Kíiv i sancionar Moscou. En el front diplomàtic, Moscou va anunciar dissabte que prohibirà l’entrada al seu territori del primer ministre Boris Johnson i altres alts càrrecs del seu Govern, com a resposta a les sancions imposades contra Rússia. «Aquesta mesura es va prendre com a resposta a la desenfrenada campanya informativa i política destinada a aïllar Rússia de forma intencional (...) i escanyar la nostra economia», va indicar el Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia en un comunicat

Rússia, que encara no ha començat la gran ofensiva anunciada al Donbass, té problemes per controlar totalment Mariúpol, un port estratègic del mar d’Azov que li permetria unir el Donbass amb la península de Crimea, annexionada el 2014. Aquesta ciutat, assetjada des de fa més de 40 dies, podria comportar el pitjor balanç de pèrdues humanes d’aquesta guerra. Les autoritats ucraïneses temen que hi hagi uns 20.000 morts.