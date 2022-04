El vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia, Dmitri Medvédev, ha amenaçat aquest dijous amb el desplegament d’armes nuclears per reforçar les seves defenses al Bàltic si <strong>Suècia i Finlàndia</strong> ingressen a l’OTAN. «Caldrà reforçar l’agrupació de forces de terra, la defensa antiaèria, desplegar importants forces navals a les aigües del golf de Finlàndia. I en aquest cas ja no es podrà parlar d’un Bàltic sense armes nuclears. L’equilibri ha de ser restablert», ha escrit l’expresident i ex primer ministre en el seu compte de Telegram.

El ministre de Defensa de Lituània, Arvydas Anusauskas, ha respost a la televisió BNS de Lituània que Rússia havia desplegat armes nuclears a l’enclavament rus de Kaliningrad, al mar Bàltic, abans de la crisi actual, segons recull Reuters. «Les amenaces russes són bastant estranyes. Sabem que, fins i tot sense l’actual situació de seguretat, mantenen l’arma a 100 quilòmetres de la frontera de Lituània», ha assegurat el ministre lituà.

«Les armes nuclears sempre s’han mantingut a Kaliningrad... La comunitat internacional, els països de la regió, en són perfectament conscients... Ho utilitzen com una amenaça», ha afegit. L’enclavament rus de Kaliningrad, a la vora del mar Bàltic, es troba entre els membres de l’OTAN Lituània i Polònia. Per la seva banda, la primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, ha dit aquest dijous que l’amenaça russa d’augmentar l’exèrcit, incloent-hi el nuclear, a la regió del Bàltic no és «res nou».