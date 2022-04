Una parada de trànsit per una infracció lleu. Un jove home negre desarmat. Un policia blanc. Diversos minuts de forcejament, incloent-hi el tàser de l’agent i, poc després, quan l’home negre era a terra i el policia a sobre d’ell, un tret. El tret a la part del darrere del cap de Patrick Lyoya va acabar amb la vida d’aquest refugiat que va arribar el 2014 als Estats Units amb la seva família fugint de la violència de la República Democràtica del Congo.

BREAKING: Video footage released by the Grand Rapids Police Department shows an officer shooting Patrick Lyoya in the back of the head. WARNING ⚠: The video contains strong language and graphic images. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/mBMoozMVcu — FOX 17 (@FOX17) 13 de abril de 2022

Va passar pels volts de les 8 del matí del 4 d’abril a Grand Rapids, Michigan, però ha sigut aquest dimecres quan les autoritats han fet públics quatre vídeos de la fatal trobada. Immediatament ha pres de nou la flama de la indignació que va recórrer els Estats Units després de l’assassinat de George Floyd fa ara gairebé dos anys i s’han registrat protestes a la ciutat de 200.000 habitants del Midwest.

Riot gear officers came out again briefly, a few things were thrown. Organizers of the protest are now discouraging that. pic.twitter.com/ecnoz6xh6H — Nate Belt (@NateBeltWZZM) 14 de abril de 2022

Agent amb baixa pagada i sense càrrecs

Ja els dies previs diversos centenars de persones havien sortit als carrers de Grand Rapids per demanar justícia i exigir que es fes públic el nom de l’agent involucrat en l’incident. Aquest, que va entrar al cos de policia el 2015, va ser posat en baixa administrativa pagada després dels fets i no ha sigut imputat amb cap càrrec. El succés està sent investigat per la policia estatal, que al concloure les seves indagacions les traslladarà a la fiscalia, que és la que determinarà si hi ha càrrecs.

Tot i que el fiscal la setmana passada va demanar que fins que no es completi aquesta investigació no es fessin públics els vídeos, el cap de policia municipal, Eric Winstrom, que només fa 37 dies que és al càrrec, va decidir no esperar.

Els fets

En els vídeos fets públics aquest dimecres, que van ser gravats per la càmera del cotxe del policia, la que l’agent portava a sobre (que va deixar de gravar en un moment del forcejament), la de seguretat d’una casa, així com pel telèfon mòbil de l’home que acompanyava Lyoya al vehicle, es veu l’agent com atura un cotxe que conduïa en un matí plujós per un barri residencial del sud-est de Grand Rapids.

Lyola va baixar del cotxe i l’agent el va instar a tornar a l’interior. Aparentment confós, Lyola va preguntar què havia fet malament. El policia, que en un moment li va preguntar si parlava anglès, li va explicar que la matrícula no es corresponia amb el vehicle, una infracció lleu, i li va demanar la llicència.

Lyola llavors va obrir la porta del cotxe i va demanar a la persona que era a l’interior aquests papers. En un moment donat va tancar la porta i va començar a caminar cap a l’altre costat del cotxe, i el policia llavors va anar a agafar-lo, moment en què Lyoya va mirar d’escapolir-se i va començar a córrer.

L’agent el va atrapar i van començar un forcejament, en el qual el policia va cridar un parell de vegades que deixés de resistir-se. En un moment donat, l’agent va treure la seva tàser i en les imatges es veu Lyoya agafar aquest dispositiu, aparentment per evitar la descàrrega elèctrica. Després Lyola va acabar ajagut a terra, amb l’agent damunt la seva esquena. En aquell moment, l’agent va cridar un parell de vegades que deixés anar el tàser, tot i que a les imatges no es veu clarament si el tenia a la mà ni si representava un risc per al policia. Tot seguit, l’agent va disparar amb la seva arma reglamentària a Lyoya a la part del darrere del cap.

Violència i tragèdia

«El vídeo mostra clarament que va ser un ús de força fatal, excessiva i innecessària contra un home negre desarmat que estava confós per la trobada [amb l’agent] i terroritzat per la seva vida», ha assegurat en un comunicat Benjamin Crump, l’advocat que va representar la família de George Floyd i que ha assumit també la representació de la família de Lyoya. Crump, que farà una roda de premsa aquest dijous, també va remarcar que «Patrick mai va utilitzar violència contra l’agent tot i que el policia sí que va utilitzar violència contra ell en diverses ocasions pel que era una parada de trànsit per una infracció».

Les autoritats locals, per la seva banda, han lamentat el succeït com una «tragèdia horrible». Aquesta és l’expressió que va utilitzar en un comunicat l’alcaldessa de Grand Rapids, Rosalynn Bliss, que va ser present però no va parlar en la roda de premsa d’aquest dimecres.

Sí que va intervenir en aquesta compareixença el gestor municipal, Mark Washington. «La nostra ciutat s’ha sumat a la llista de ciutats del país on un afroamericà ha mort com a resultat de l’ús de força en una interacció amb les forces de l’ordre», va dir el funcionari negre, que va mostrar el compromís de la ciutat «per operar amb total transparència i retre comptes per assegurar que s’imposa la justícia».

La governadora de l’estat, Gretchen Whitmer, va emetre també un comunicat mostrant les seves condolences a la família de Lyoya, que tenia dues filles i cinc germans. La demòcrata, que va parlar de «dolor i pèrdua inimaginables», va demanar que les protestes fossin «pacífiques».

Un problema estès

El cas de Lyoya, no obstant, revifa les tensions per l’excessiu ús de força policial en trobades amb ciutadans, especialment amb els negres. Segons una base de dades que manté ‘The Washington Post’, agents en servei han disparat fatalment a més de 250 persones des de principis d’any. També una investigació publicada la tardor passada per ‘The New York Times’ va revelar que els cinc anys previs agents dels EUA van matar més de 400 conductors que no tenien armes de foc o ganivets ni estaven sent perseguits per crims violents. El rotatiu va descobrir, a més, que tant la cultura policial com els precedents en els tribunals sovint exageren significativament el risc que afronten els agents en les parades de trànsit.