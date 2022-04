L’exèrcit d’Ucraïna va destruir dimecres el vaixell insígnia i el comandament de la flota russa al mar Negre, el creuer missilístic ‘Moskva’. «Míssils Neptú han causat greus danys al barco rus», ha informat aquest dijous a Telegram el governador d’ Odessa, Maksim Martxenko, un extrem que ha corroborat Kíiv. En canvi, el Ministeri de Defensa rus al·lega que es va tractar d’un incendi accidental i de la posterior detonació de municions del barco. El Kremlin també assegura que la tripulació, formada per 510 persones, va poder ser evacuada, mentre que Ucraïna afirma que no va poder escapar. Així era el ‘Moskva’, la joia soviètica de les tropes russes.

El ‘Moskva’ es va construir el 1979 a la ciutat de Mikolaiv, al sud d’Ucraïna, que llavors era part de l’URSS. Es va avarar amb el nom de ‘Slava’, que significa «glòria». El barco va tornar a Mikolaiv el desembre de 1990 per a una remodelació que va durar fins a l’abril del 2000, coincidint amb l’arribada al poder de Vladímir Putin. Llavors, va ser rebatejat com a ‘Moskva’, «Moscou» en català, i es va convertir en el vaixell principal de la Flota del Mar Negre.

El més gran, però no el més letal

Era el vaixell insígnia perquè era el més gran de tots els que hi havia al mar Negre. Tenia una eslora de 186 metres i es desplaçava a 59 quilòmetres per hora. Al ser el barco més gran, era el que estava al comandament. Però no per això tenia un gran poder armamentístic.

Rússia va llançar per primera vegada un míssil hipersònic, anomenat ‘Kinzhal’, el 19 de març. Va ser per destruir un arsenal ucraïnès subterrani a Deliatin, al sud-oest del país. Aquest míssil té un abast de més de 2.000 quilòmetres i va 10 vegades més ràpid que la velocitat del so. No obstant, el ‘Moskva’ comptava amb míssils de creuer ‘Vulkan’, un dels míssils més misteriosos de servei soviètic, però ja antiquat.

Aquests míssils tenen una autonomia de 550 quilòmetres i una càrrega útil de 1000 quilos, que li permet portar un cap nuclear de 350 quilotones o un de 950 quilos d’alt explosiu semiperforant.

El vaixell també tenia bastantes defenses antiaèries, en forma de míssils i canons, com ara els míssils ‘Fort’. Tenia una poderosa artilleria antivaixell i podia portar a bord un helicòpter.

Va exercir un paper clau durant la campanya militar de Rússia a Síria, que va començar el 2015. Un any més tard, la seva trajectòria pels mars i oceans del planeta va ser reconeguda perl’Orde de Nakhímov, una de les més altes distincions de la Federació Russa.