Agents de laboratoris de policia científica i experts en explosius i en delictes internacionals de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia seran desplegats a Ucraïna quan s’activi un dispositiu internacional d’investigació in situ sobre crims de guerra, asseguren a aquest diari fonts del Ministeri de l’Interior.

En el departament que dirigeix el ministre Fernando Grande-Marlaska manifesten la «disposició» a investigar per a les diligències obertes per la Fiscalia espanyola entorn de l’agressió russa i el seu corol·lari d’atacs a la població civil i macabres troballes en punts d’Ucraïna abandonats per l’exèrcit invasor, i també a treballar en una iniciativa multinacional: «Col·laborarem amb els nostres experts de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en qualsevol iniciativa nacional o internacional en què siguem requerits», indiquen les fonts ministerials consultades. Les mateixes fonts resten, en qualsevol cas, imminència a aquesta intenció: «No és que tinguem ja les maletes preparades ni hi ha encara equip designat», expliquen.

La disposició espanyola és a «col·laborar amb investigacions de crims de guerra a Ucraïna», indiquen al Ministeri, sense assenyalar data d’enviament d’agents o especialistes civils.

Desplegament francès

La disposició espanyola és diferent d’una iniciativa francesa que s’ha avançat a l’organització de missions multinacionals. Aquest dilluns, el govern gal va revelar a través de la seva ambaixada a Kíiv l’enviament de 17 agents especialistes de la gendarmeria francesa i un laboratori mòbil per a la identificació de proves biològiques i químiques i la realització d’anàlisi de l’ADN.

Els gendarmes ja estan allotjats a Lviv. Es tracta d’un grup pluridisciplinari d’agents de l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale), l’àrea de criminalística forense del cos armat gal.

Segons ha difós l’ambaixador de França a Ucraïna, Étienne de Poncins, els gendarmes acudeixen per «assistir els seus companys ucraïnesos en les investigacions de crims de guerra comesos als voltants de Kíiv», i la seva activitat ha començat aquest dimarts.

Sense estar treballant encara sobre el terreny a Ucraïna, un grup d’experts de l’àrea d’Informació de la Policia Nacional està obtenint i ordenant testimonis gràfics per a les indagacions sobre crims de guerra que la Fiscalia espanyola ha iniciat amb direcció encarregada al fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso.

L’objectiu primer d’aquestes diligències és el marcat per la legislació espanyola: l’esbrinament de delictes comesos contra persones de nacionalitat espanyola o ucraïnesos residents fixos a Espanya.

A sol·licitud de 39 països, entre els quals Espanya, la fiscalia del Tribunal Penal Internacional va confirmar el 3 de març l’obertura d’una investigació per crims de lesa humanitat a Ucraïna.