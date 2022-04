La Comissió Nacional de Sanitat de la Xina ha confirmat aquest dilluns la detecció de 1.184 nous positius de coronavirus en la vigília —1.164 per contagi local—, a més de 26.411 casos asimptomàtics.

Les províncies o ciutats amb més casos de transmissió comunitària van ser Xangai (est, 914), Jilin (nord-est, 187) i Canton (sud, 19).

I és precisament des de Xangai d’on arriba aquest vídeo impactant de confinats que criden des dels gratacels després d’haver passat més de 20 dies tancats per ordre del règim xinès, que aplica una severa política de «tolerància zero» cap al nou coronavirus. El país travessa una onada de rebrots atribuïda a la variant òmicron, que està provocant xifres rècord de contagis no vistes des de l’inici de la pandèmia en la primera meitat del 2020.

Les autoritats sanitàries també han informat avui de la detecció de 26.411 casos asimptomàtics i d’aquests 26.345 són locals (la majoria a Xangai), tot i que Pequín no els computa com a casos confirmats llevat que manifestin símptomes.

«El narrador es preocupa que hi hagi grans problemes. En dialecte xangainès, prediu que la gent no podrà aguantar gaire més i avança que pot succeir una tragèdia», escriu el reconegut epidemiòleg Eric Feigl-Ding, que brinda una explicació de les imatges en el seu compte de Twitter.

La Xina descarta suavitzar les restriccions

Mentrestant, les autoritats xineses asseguren que «els rebrots de la variant òmicron no haurien de ser gestionats com un brot de grip». Amb aquesta contundència va parlar el cap del grup d’experts que lidera l’estratègia xinesa per contenir la covid, Liang Wannian, citat avui pel diari ‘China Daily’.

Segons Liang, la taxa de fatalitat de la variant òmicron és «més gran que la de la grip» i «es multiplica per cent en el cas de les persones més grans de 80 anys».

Segons l’expert, la política xinesa de «zero covid» —al qual les autoritats van afegir l’adjectiu ‘dinàmic’ sota la premissa de controlar «ràpidament» la transmissió i que els brots tinguin el menor cost possible— «continua sent la millor opció» per al país.

L’Òmicron ha tornat la Xina a la casella de sortida en la seva particular «batalla» contra la covid, amb fortes restriccions a la mobilitat, les fronteres tancades a l’exterior i confinaments de ciutats senceres com la metròpolis de Xangai.

Per la seva part, l’expert en malalties contagioses Zhang Wenhong va demanar més protecció dels grups vulnerables, especialment la gent gran no vacunada, i va assegurar igualment que «l’òmicron no és simplement una grip forta».

Segons Zhang, la ciutat de Xangai, on es van registrar diumenge més de 1.400 casos simptomàtics i més de 25.000 d’asimptomàtics, s’ha de centrar a «contenir la pandèmia i tallar els contagis» perquè «la vida normal i la producció» puguin reprendre’s.

Durant el confinament de l’urbs s’han registrat problemes en l’accés a l’atenció mèdica en hospitals, alguns dels quals es troben parcialment tancats, cosa que ha causat la mort d’algunes persones, com una infermera que va morir d’un atac d’asma al no ser atesa en un centre mèdic el 23 de març passat.

Zhang va advertir de la necessitat de «millorar la preparació de futurs rebrots, la qual cosa inclou augmentar la taxa de vacunació entre la gent gran, expandir el subministrament de medicines i accelerar la construcció d’instal·lacions de quarantena».