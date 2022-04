Rússia ha declarat la suspensió de pagaments del deute extern al no acceptar els creditors el pagament en rubles, assegura avui l’empresa de notació Standard and Poor’s en un comunicat. Rússia, que té els comptes en dòlars bloquejats als Estats Units i també en altres països per les sancions internacionals, ha mirat de pagar amb rubles els seus bons amb venciment del 4 d’abril, però els inversors s’han negat a acceptar-ho davant la pràctica impossibilitat de convertir els rubles en divisa.

Segons S&P, això equival a un «impagament selectiu» (selective default), que es declara quan un país, una institució o una empresa incorre en impagament d’alguna de les seves obligacions, però no del deute global. En teoria, Rússia té encara un anomenat «període de gràcia» de 30 dies des d’aquesta data del 4 d’abril per efectuar els pagaments de capital i d’interessos, però S&P considera que és molt improbable que li pugui servir. «No esperem en aquest moment que els inversors aconsegueixin convertir els pagaments en rubles a dòlars per una suma equivalent a les quantitats degudes, ni que el Govern pugui convertir aquests pagaments en aquell període de trenta dies», afirma l’empresa. Standard and Poor’s argumenta que això es deu al fet que les sancions contra Rússia probablement s’enduriran en les pròximes setmanes, i això «serà un obstacle per a la voluntat russa i la seva capacitat tècnica de complir els termes i condicions per atendre les obligacions». Als tribunals Des de Moscou, el ministre de Finances de Rússia, Anton Siluànov, ha afirmat que Moscou anirà als tribunals si Occident declara el país en suspensió de pagament de les seves obligacions en eurobons, en una entrevista publicada aquest dilluns pel diari «Izvestia». «Sens dubte, anirem als tribunals, perquè hem adoptat totes les accions necessàries perquè els inversors rebin els pagaments», ha dit Siluànov, que ha recalcat que Rússia podrà presentar proves dels seus «esforços per pagar, tant en divises com en rubles». Ha insistit que «la Federació de Rússia, com a deutor fiable, ha fet tot el possible per pagar els eurobons en les divises en què vam col·locar el deute, principalment en dòlars». «No obstant, la política conscient dels països occidentals consisteix a crear artificialment una suspensió de pagaments», ha denunciat el titular de Finances, que ha afegit que quan es porta a terme una «guerra econòmica i financera» contra Rússia, el país es veu obligat a reaccionar.