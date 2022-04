La candidata del partit de la dreta tradicional francesa Els Republicans (LR), Valérie Pécresse, va llançar aquest dilluns una crida desesperada per aconseguir amb caràcter urgent donacions que li permetin afrontar els set milions d’euros del pressupost electoral després de la debacle en la votació de les presidencials, davant el risc de desaparèixer. Al no arribar al llindar del 5%, el seu partit no obtindrà el reembors dels set milions d’euros de despeses electorals que esperava i per això la presidenta de la regió de París va dir que «la situació financera de la campanya és crítica».

«Està en joc la supervivència de l’LR i la de la dreta republicana», va remarcar en una breu declaració a la premsa la candidata de la formació en els comicis presidencials. Pécresse va quedar diumenge desqualificada de la segona volta a l’obtenir només el 4,79% dels vots. Es tracta del pitjor resultat per a la formació hereva de De Gaulle, que ha donat diversos presidents a França, entre ells Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy. Emocionada «Els Republicans no poden fer front a aquestes despeses», va assenyalar amb veu embargada per l’emoció, abans d’afegir que ella personalment ha assumit «un deute de cinc milions» d’euros. «Necessito la vostra ajuda amb urgència d’aquí al 15 de maig per fer front al finançament d’aquesta campanya presidencial», va destacar, després de dirigir-se tant als qui la van votar com als que es van decantar per «el vot útil» i simplement als que «defensen el pluralisme polític». Pécresse era la candidata més rica dels 12 que es presentaven a aquestes eleccions presidencials. Segons l’informe de l’Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública (HATV), a la qual havien de declarar el seu patrimoni, té una fortuna de prop de deu milions d’euros.