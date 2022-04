La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha deixat clar aquest dissabte, després de tornar de la seva visita a la ciutat de Butxa, la seva convicció que Rússia va cometre «crims de guerra». «El meu instint em diu que si això no és un crim de guerra, ¿què és un crim de guerra?», s’ha preguntat. «Però jo soc doctora, i són els advocats els que ho han d’investigar amb cura», ha assenyalat després d’una visita de dos dies a Ucraïna.

El màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea, Josep Borrell, ha avançat que aquest diumenge es reunirà amb la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional per estudiar una investigació de possibles crims de guerra russos durant la invasió d’Ucraïna. Borrell, de visita a Ucraïna, on s’ha reunit amb el president Volodímir Zelenski, ha denunciat també el «brutal atac» comès divendres contra l’estació de tren de Kramatorsk, que es va saldar amb mig centenar de morts i un centenar de ferits.

Aquest dissabte ha continuat l’evacuació de civils d’aquesta ciutat, situada a l’est d’Ucraniana. Diversos minibusos i camionetes han anat a buscar els supervivents del bombardeig a l’estació, que han passat la nit en una església protestant pròxima.

Per la seva banda, el Govern rus continua amb la seva particular cerimònia de la confusió i ha tornat ha negar haver comès crims de guerra a Ucraïna assenyalant que és el país que lidera Zelenski el que ha construït aquests escenaris de barbàrie.

Ucraïna disposada a negociar

Malgrat que les converses entre els governs d’Ucraïna i Rússia estan suspeses després del descobriment de les atrocitats comeses per l’Exèrcit de Putin a ciutats pròximes a Kíiv com Butxa, Zelenski insisteix que continuen «disposats» a negociar amb Moscou. «Ucraïna sempre ha dit que estava disposada a negociar i que exploraria totes les possibilitats d’aturar la guerra. Tot i que desgraciadament veiem preparatius per a combats importants, alguns diuen que decisius, a l’est (ucraïnès)» ha dit Zelenski. «Estem disposats a lluitar i buscar paral·lelament camins diplomàtics per parar la guerra. Per ara contemplem mantenir un diàleg de forma paral·lela», ha assegurat.

Visita sorpresa de Johnson a Zelenski

El primer ministre britànic, Boris Johnson, s’ha reunit per sorpresa amb Zelenski. La visita, que no havia sigut anunciada i s’ha gestat amb la màxima discreció, s’ha celebrat a Kíiv, segons una imatge publicada avui a la xarxa social Twitter per part de l’Ambaixada d’Ucraïna al Regne Unit. La fotografia mostra els dos líders asseguts cara a cara en un despatx, al costat de les banderes dels dos països, i acompanyada d’un missatge: «Sorpresa».