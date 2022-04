Un vídeo penjat a internet i verificat pel diari nord-americà ‘The New York Times’ mostra com un soldat ucraïnès dispara contra un de rus estirat al terra mal ferit. El militar rus té el cap cobert amb una part de la seva jaqueta i al costat seu hi ha un altre soldat mort al mig d’un gran bassal de sang.

