Fa gairebé cinc anys, el maig del 2017, el centrista i europeista Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen es van enfrontar en la segona volta de les eleccions presidencials de França, en un duel que semblava decidit des del principi.

El primer era desconegut per al públic general fins al 2014, quan el llavors president François Hollande el va nomenar ministre d’Economia en el seu segon mandat. No obstant, Macron tenia ambicions polítiques més grans i el 2016 va dimitir d’aquest càrrec per fundar a la seva ciutat natal la seva pròpia formació, anomenada ¡En Marxa! (EM) —un nom que coincideix amb les seves inicials—, amb la qual es va presentar a les presidencials del 2017.

En el cas de Le Pen, la filla de l’històric polític ultradretà francès Jean-Marie Le Pen, es presentava per segona vegada als comicis presidencials francesos pel partit fundat pel seu pare, el llavors anomenat Front Nacional.

En una primera volta ajustada davant candidats com l’ex primer ministre François Fillon o el representant de l’esquerra insubmisa Jean-Luc Mélenchon i després del fracàs del socialista Benoit Hamon, Macron (23,5%) i Le Pen (22,07%) van aconseguir ser els qui s’havien de batre en l’esprint final per arribar a l’Elisi. En aquesta carrera, Macron va tenir avantatge, ja que alguns candidats a les presidencials —com el de centredreta Fillon o Hamon— es van conjurar contra l’extremisme de Le Pen.

President més jove de França

D’altres, com l’esquerrà Mélenchon no es van pronunciar, cosa que va fer que els seus votants es decantessin per l’abstenció o el vot en blanc. Això va provocar un rècord d’abstenció i vots en blanc en la segona volta de les eleccions, amb una abstenció d’entre el 25% i el 27% —una cosa que no es veia des del 1969— i el 12% de vots blancs o nuls.

Tot això ho va aprofitar el candidat centrista per vèncer Le Pen de manera aclaparadora, amb el 66,1% dels vots, enfront el 33,9% de sufragis per a la candidata d’ultradreta. D’aquesta manera, Macron es va alçar com a president de la Cinquena República Francesa i el més jove de tots, al jurar el càrrec amb tan sols 39 anys.

Malgrat la derrota, amb un discurs xenòfob, excloent i antiimmigració, Marine Le Pen va arribar al millor resultat de la història del Front Nacional —va superar el que havia aconseguit el seu pare l’any 2002— al rebre 11 milions de vots, pels 5,5 que va aconseguir Jean-Marie Le Pen a principis del segle.