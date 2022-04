Després de l’esclat de la guerra a Ucraïna, 110.000 refugiats han arribat a Espanya per iniciar una nova vida, lluny de les bombes i la destrucció. Són les dades que maneja l’Executiu central, tot i que només hi ha registrats oficialment 47.000 desplaçats, segons ha revelat el president Pedro Sánchez aquest divendres després de visitar el centre de recepció de la Fira de Barcelona. A Catalunya, 7.954 ucraïnesos ja tenen el permís de protecció temporal, tot i que la Generalitat afirma que en són 19.000, els refugiats atesos. «Estem donant exemple de col·laboració, cooperació i coordinació», ha assenyalat el president en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació.

El Centre de Recepció, Atenció i Derivació de refugiats ucraïnesos va obrir les portes el 18 de març en un pavelló de la Fira de Montjuïc, i n’hi ha altres de similars a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alacant (País Valencià) i Màlaga (Andalusia). Aquestes instal·lacions serveixen per atendre i assessorar els nens, dones i avis que busquen empara a Barcelona, oferir-los un sostre en algun hotel o pensió, i també tramitar-los els permisos de protecció temporal, és a dir, els papers per viure i poder treballar legalment a Espanya. El lloc és atapeït de cadires on els refugiats esperen per ser atesos, també hi ha una cantina on poden menjar i una petita ludoteca on els nens juguen i s’entretenen amb voluntaris de la Creu Roja. El de Barcelona és el tercer centre que visita Pedro Sánchez i ho ha fet aquest divendres acompanyat de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la consellera d’Igualtat, Tània Verge; el ministre d’Inclusió, Jose Luis Escrivá, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

En la seva compareixença davant els mitjans, sense preguntes, Pedro Sánchez ha afirmat que el conflicte a Ucraïna «ens interpel·la a tots» i ha remarcat que l’atac del president rus, Vladímir Putin, contra el país eslau «és un acte bàrbar» que «ataca el projecte europeu, els drets i llibertats, la democràcia i la pau». «Estic convençut que Ucraïna resistirà, Europa prevaldrà i els crims de guerra no quedaran impunes», ha afegit el cap de l’Executiu espanyol. També ha agraït la tasca de les administracions i oenagés que participen en el dispositiu d’acollida i ha assegurat que els més de 100.000 refugiats que han arribat a Espanya, i els que ho faran en el futur, tindran «la màxima atenció i ajuda possibles perquè se sentin com a casa i, quan acabi la guerra, puguin tornar al seu país».

Per la seva banda, l’alcaldessa Ada Colau ha defensat Barcelona com a «ciutat d’acollida». «És un volum d’arribades que no havíem vist en molt temps i treballem units perquè aquesta barbàrie s’aturi i ningú hagi de fugir del seu país i de casa seva», ha dit Colau, que també ha lloat la col·laboració de les diferents administracions en el dispositiu. El ministre Escrivá ha agraït el «treball estret» amb la Generalitat, especialment per garantir l’accés a l’educació i la sanitat dels refugiats.

La consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha recriminat que la manera de procedir en l’atenció dels refugiats ucraïnesos s’hauria d’estendre a la resta de persones que fugen de conflictes de tot el món. «Europa ha demostrat que es pot acollir d’una altra manera, aquest estàndard s’ha de quedar», ha destacat, abans d’afegir que l’estratègia del Generalitat és repartir els refugiats ucraïnesos per diferents municipis catalans per «evitar tensar serveis». La titular d’Igualtat també s’ha compromès a retornar als ajuntaments catalans les despeses que hagin hagut d’afrontar per l’arribada de desplaçats, i ha anunciat «ajudes a les famílies ucraïneses» que estan acollint refugiats.

La meitat, sense papers

Segons les dades de la Generalitat, prop del 70% dels refugiats que han arribat a Catalunya no s’estan allotjant als hotels habilitats per la Creu Roja, sinó que ho fan a casa de compatriotes. Són un total de 19.000 persones, però més de la meitat encara no tenen reconegut l’estatus de protecció temporal. Els agents de la Policia Nacional han tramitat 4.703 expedients a la Fira de Barcelona, però també cal sumar-hi els 1.168 que han tramitat les comissaries de Girona, els 1.061 de Tarragona i els 1.022 de Lleida.

«Em van donar cita per al juny, i fins que no tingui aquests papers no podré començar a treballar aquí», es queixava al mateix recinte Aleksandra Tomaixevska, una dona ucraïnesa que fa 10 dies que està allotjada en un hotel de la Creu Roja. «El pitjor és aquesta espera, el fet de no poder fer res», deia en anglès mentre escoltava, sense entendre-les, les declaracions dels polítics.