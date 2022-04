Luiz Inácio Lula da Silva ja té el seu company de fórmula en les eleccions presidencials d’octubre amb la qual busca evitar la permanència de Jair Bolsonaro en el poder. Es tracta de l’exgovernador paulista Geraldo Alckmin, d’inocultable empremta conservadora. Lula i Alckmin van ser rivals en els comicis del 2006. Un ha creat el Partit dels Treballadors (PT). L’altre va ser numerari de l’Opus Dei. El que els uneix en el present és l’espant i la possibilitat de la reelecció de l’excapità retirat. La comunió de forces entre dirigents històricament rivals des que el Brasil va recuperar la democràcia, a mitjans dels anys vuitanta, va quedar aquest divendres formalitzada durant una reunió de la qual van participar Lula i Alckmin. «Necessitarem la meva experiència i l’experiència d’ell per reconstruir el país, parlant amb tota la societat brasilera», va dir l’home que va governar el gegant sud-americà entre el 2003 i el 2010. Amb aquesta aliança, que anys enrere hauria sigut considerada de ciència-ficció i que té una forta marca de pragmatisme, Lula va dir, al seu torn, que se li està donant a la societat «una demostració molt forta» que Bolsonaro no es pot mantenir en la presidència més enllà del primer dia del 2023.

«Aquest dia és important per a mi. Alckmin. Seràs rebut com un vell camarada dins del nostre estimat Partit dels Treballadors. D’ara endavant, no pots ser tractat com un exgovernador i jo no puc ser tractat com un expresident. Tu em diud camarada Lula i jo et dic camarada Alckmin». El PT s’ha de reunir per repetir les mateixes paraules de Lula. Ningú espera sorpreses respecte a això.

Lula va recordar, al seu torn, la relació històrica entre el PSB i el PT. «És perfectament possible que dues forces amb projectes diferents, amb els mateixos principis, s’uneixin en un moment de necessitat del poble. Hem de demostrar-li a la societat brasilera que el Brasil necessita amor i no odi».

Reunião PSB PT com Lula e Geraldo Alckmin https://t.co/H9Xd9fFykq — Lula (@LulaOficial) 8 de abril de 2022

Per a Lula, Bolsonaro és un «genocida». Per tant, serà més fàcil guanyar la contesa electoral que la «tasca que tenim per davant de recuperar aquest país», colpejat per la gana i la inflació, i a la qual es dedicarà «amb cos i ànima». Alckmin li va reconèixer al seu exrival grandesa política i despreniment. «La política no és un art solitari. La força de la política és centrípeta. Sumarem esforços per a la reconstrucció del nostre país». Va recordar, al seu torn, que al Brasil hi ha en l’actualitat un Govern «que ataca la democràcia i ataca les institucions» i ha provocat «la crisi més gran de les últimes dècades».

Gestos mutus

Cadascú ha fet importants concessions per arribar a aquesta instància. Lula va decidir no fer cap al·lusió a temes com l’avortament i, fins i tot, va recordar la seva condició de pare, avi i besavi per sobre d’una política de sanitat pública. Alckmin, mentrestant, va abandonar el Partit de la Socialdemocràcia Brasilera (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, per afegir-se al Partit Socialista i, d’aquesta manera, crear condicions per a l’aliança.

Simplesmente companheiros!

Sem cerimônias, com a humildade de reconhecer que os desafios do presente são maiores que as disputas do passado.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/rOAJH5RKoK — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) 8 de abril de 2022

L’última enquesta coneguda al Brasil dies enrere, dona compte que Lula derrotaria Bolsonaro en una segona volta per 19 punts d’avantatge. Però els analistes no descarten que l’ultradretà escurci distàncies i s’arribi a una instància electoral de més dramatisme polític. Un sondeig de la consultora Genial/Quaest acaba de consignar, no obstant, que el 61% dels entrevistats pensen que l’excapità retirat no hauria de tenir una nova oportunitat de governar. Per la seva banda, una enquesta de l’institut Ipespe informa que Lula és considerat el millor president de la història republicana i Bolsonaro el pitjor.