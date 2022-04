El Regne Unit enviarà a Ucraïna 100 milions de lliures més (120 milions d’euros) d’equipament militar, inclosos míssils Strastreak i 800 míssils antitancs. Així ho va anunciar divendres el primer ministre britànic, Boris Johnson, després de la reunió feta a Londres amb el canceller alemany, Olaf Scholz, en la primera visita d’aquest a Downing Street des del seu nomenament l’any passat.

La conferència de premsa conjunta va començar com no podia ser de cap altra manera amb la condemna a l’atrocitat comesa poques hores abans per Rússia a l’estació de tren de Kramatosk. «Sé que el Regne Unit i Alemanya comparteixen exactament el mateix horror i revulsió», va assenyalar Johnson. «És un crim de guerra atacant indiscriminadament civils. Els crims de Rússia a Ucraïna no quedaran sense «càstig», va afegir. Scholz va demanar a Moscou «un alto el foc i la retirada de tropes» per posar fi a la guerra. Johnson creu que no hi ha res a negociar amb Vladímir Putin perquè és impossible fiar-se d’ell.

Dependència energètica

Els dos mandataris van coincidir en la necessitat de reduir la dependència energètica de Rússia, que en el cas d’Alemanya és molt elevada. Gairebé la meitat del gas que consumeixen els alemanys i un terç del petroli és rus. Un subministrament de tal volum que no pot suprimir-se de cop sense danyar l’economia. En el cas britànic, el gas rus només representa el 4% del consum intern i el cru i derivats del petroli només el 8%.

El Regne Unit ja ha anunciat que deixarà de comprar petroli a Rússia a finals d’aquest any. «No és una tasca fàcil per a cap de nosaltres i aplaudeixo la sísmica decisió presa pel Govern d’Olaf d’allunyar Alemanya dels hidrocarburs de Rússia», va afirmar Johnson. «La nostra dependència ha sigut massiva», va reconèixer Scholz, que va afirmar que el seu país podria acabar les importacions de petroli rus aquest any. El gas portarà més temps. «És una cosa que estem canviant molt ràpidament i crec que per a mitjans del 2024 Alemanya deixarà d’utilitzar gas de Rússia, cosa que és bastant extraordinari». L’aspiració del seu Govern, va assenyalar, és aconseguir que el consum d’electricitat es generi exclusivament amb energies renovables.

El Regne Unit, en coordinació amb la UE i el G-7, ha imposat també noves sancions que inclouen les filles de Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova, de 35 anys, i Maria Vladimirovna Vorontsova, de 36. Els seus béns han quedat congelats i se’ls ha prohibit viatjar.