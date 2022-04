Un vídeo penjat a internet i verificat pel diari nord-americà ‘The New York Times’ mostra com un soldat ucraïnès dispara contra un de rus estirat al terra mal ferit. El militar rus té el cap cobert amb una part de la seva jaqueta i al costat seu hi ha un altre soldat mort al mig d’un gran bassal de sang.

«Mira, encara és viu. Està panteixant», se sent una veu mentre el soldat rus mou lleugerament part del cos. Llavors apareix en la imatge el canó d’una arma que dispara dos trets contra el soldat, que, tot i així, es continua movent. El seu cos es queda quiet quan rep un tercer tret. Els ucraïnesos criden: «glòria a Ucraïna». Les imatges evidencien una violació de la Convenció de Ginebra, que estableix que s’ha de donar un tracte humà als presoners de guerra. [Les imatges poden ferir la vostra sensibilitat.] Vehicle blindat Les imatges mostren també més soldats morts, un d’ells, amb les mans lligades a l’esquena. Els uniformats russos havien sigut capturats i formaven part d’un vehicle blindat que apareix a la cuneta de la carretera, a la localitat de Dmitrivka, a uns 11 quilòmetres al sud-oest de Butxa, on aquesta setmana es van descobrir centenars de cadàvers amb roba de civil executats suposadament per tropes russes durant el seu replegament de la zona. Segons el diari nord-americà, les imatges es van fer al voltant del 30 de març, data en la qual, segons algunes informacions, una columna de blindats russos va patir una emboscada quan es retirava de les poblacions situades al voltant de Kíiv.