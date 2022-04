El ministre ucraïnès de Relacions Exteriors, Dmitró Kuleba, va demanar aquest dijous als membres de l’OTAN subministrar al més ràpidament possible més armament al seu país per combatre i <strong>derrotar</strong> les forces russes.

«Vinc a demanar tres coses: armes, armes i armes. Com més ràpid s’entreguin, més vides seran salvades i destruccions evitades», va dir a l’arribar a la seu de l’OTAN a Brussel·les per a una reunió amb cancellers dels països membres d’aquesta organització.

No és la primera vegada que Ucraïna sol·licita més armes per combatre als russos. De fet, el president, Volodímir Zelenski, ha sol·licitat a última hora d’aquest dimecres sancions més àmplies i «realment doloroses» per a Rússia davant els nous paquets imposats pels Estats Units i la Unió Europea, que va qualificar d’«insuficients».

Al seu judici, si no hi ha un paquet de sancions realment dolorós contra Rússia i si no hi ha subministrament d’armes, una cosa que el mandatari ucraïnès ha ressaltat que des del país necessiten, això «serà considerat per Rússia com un permís». «Un permís per anar més enllà», ha afegit.

Espanya envia un altre avió amb armes i medicaments a Ucraïna

El Govern espanyol ha enviat aquest dimecres un nou avió amb armes i medicaments per a Ucraïna, un dia després que el president ucraïnès demanés recolzament per al seu país amb més armament i amb sancions, durant la seva intervenció davant el Parlament espanyol.

L’avió, que va partir a primera hora del matí des de Getafe (Madrid), va tornar a la tarda a Saragossa amb refugiats ucraïnesos, segons ha informat la ministra de Defensa, Margarita Robles, durant una visita a la Base Aèria de la capital aragonesa.

Fins ara, Espanya ha enviat onze avions amb unes 170 tones de material.

Aquest últim enviament d’armes i medicaments es produeix després que Zelenski denunciés aquest dimarts per videoconferència en un acte al Congrés que Rússia «no busca la pau seriosament» i afirmés que no saben quant pot durar la guerra, per la qual cosa va insistir a demanar recolzament al seu país amb armes i amb sancions.