Rússia passa a ser un Estat pària en les seves relacions comercials amb els Estats Units. Com a resposta a la guerra llançada pel Kremlin a Ucraïna, el Congrés dels EUA ha aprovat aquest dijous dues propostes legislatives que posen fi a les «permanents relacions comercials normals» entre els EUA i Rússia (i també Bielorússia) i obren la porta a nous aranzels i veten la importació d’energia de Rússia. Ara només queda que el president, Joe Biden, que recolza i va demanar la legislació, estampi la seva firma en les dues normes.

Al Senat les dues lleis han obtingut un suport unànime. A la Cambra Baixa, que el mes passat ja havia aprovat unes versions lleugerament diferents de les normes, només un grapat de republicans han votat en contra de les propostes modificades. Concretament, tres ho han fet en la proposta de llei sobre comerç i aranzels i nou en la del veto a l’energia.

El pas fet per Washington ja s’havia anticipat al març, quan els EUA i el G-7 van instar a retirar de forma coordinada a Moscou els seus beneficis comercials com a «nació més afavorida» en l’Organització Mundial de Comerç (OMC). Però aquesta mesura necessitava l’acció dels poders legislatius nacionals, i als EUA ha arribat aquest dijous.

El pas del Congrés també elevarà a llei, un cop la firmi Biden, l’ordre executiva que el president va dictar limitant la importació del petroli, el gas i el carbó rus.

Un cop limitat

Tot i que el cop econòmic és limitat, ja que Rússia és només el soci comercial 23 dels EUA, segons dades del cens, l’impacte simbòlic sí que és de pes i mostra la determinació dels EUA de castigar i aïllar Rússia per la invasió d’Ucraïna. A més, i tot i que en principi els aranzels en productes clau per a Rússia com els fertilitzants o l’urani no es veurien afectats, un cop hagi firmat Biden tindrà autoritat per apujar-los.