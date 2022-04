Ajusticiat a boca de canó pels tancs russos mentre caminava portant la bicicleta a la mà per la devastada ciutat ucraïnesa de Butxa. Així va morir un civil mentre l’Exèrcit rus ocupava aquesta ciutat situada al nord-oest de Kíiv, segons un nou vídeo en el qual s’evidencien les atrocitats comeses pels seguidors de Putin a Ucraïna.

El vídeo mostra un ciclista que avança per un carrer a Butxa. Porta la bicicleta a la mà i camina fins a arribar a la cantonada d’una via ocupada per uns soldats russos que estan enfilats als seus tancs. Quan el ciclista pega la volta, un vehicle blindat rus dispara diverses rondes d’alt calibre. Un segon vehicle blindat dispara dues rondes en direcció al ciclista. Una columna de pols i fum emergeix del lloc.

El vídeo mostra imatges aèries gravades per l’Exèrcit d’Ucraïna a finals de febrer, quan les forces russes controlaven la ciutat. Ha sigut verificat de manera independent per ‘The New York Times’.

«Just davant dels meus ulls, van disparar contra un home que anava a buscar menjar al supermercat». A Butxa, l’Olena explica a l’AFP com forces russes «cruels», diferents de les tropes regulars, van sembrar el terror a la localitat.

Situada 30 quilòmetres al nord-oest del centre de Kíiv, la localitat va estar ocupada per l’exèrcit invasor des del 27 de febrer i va quedar inaccessible durant més d’un mes.

Els bombardejos van parar el 31 de març i les forces ucraïneses no van hi poder accedir per complet fins fa uns dies.

Durant tot el mes d’ocupació per part de les forces de Rússia, l’Olena, que no vol donar el seu cognom, es va refugiar amb els seus fills de 7 i 9 anys als soterranis sense electricitat d’un edifici de quatre plantes de vivendes socials, en companyia d’altres habitants que es van quedar allà.

«No hi havia exèrcit ucraïnès al poble, només la defensa territorial, composta principalment de guàrdies d’empreses locals, sense armes. I després van fugir» quan van arribar els russos, explica a l’AFP aquesta dona de 43 anys, xerraire i amb una veu potent.

«Al principi, hi havia sobretot joves soldats [russos]. Després, dues setmanes més tard, n’hi va haver d’altres. Més grans, tenien més de 40 anys. Eren cruels. Van maltractar a tothom. I és llavors quan van començar les matances», afegeix abans d’interrompre el seu discurs, pensativa i amb el rostre ombrívol.

Rússia va negar «categòricament» totes les acusacions vinculades al descobriment de nombrosos cadàvers de civils en aquest municipi.

Cadàvers sobre la sang

Segons l’Olena, els homes més bregats «estaven molt ben equipats; portaven uniformes de color negre i verd fosc», diferents dels de l’exèrcit regular.

«Hi havia bons nois entre els soldats russos i hi havia homes molt rudes, sobretot oficials del FSB», els serveis de seguretat russos, afirma l’Olena, amb un gorro vermell, una jaqueta de forro polar i pantalons i calçat esportius.

«Em vaig acostar als soldats per preguntar-los amb què havia d’alimentar els meus nens. I ells ens van donar racions i menjar. Van ser ells els que ens van dir que era el FSB el que ens prohibia desplaçar-nos, que eren forces especials molt violentes. Eren russos que deien això dels russos».

«Jo mateixa vaig veure com disparaven sobre la gent. Just davant dels meus ulls, van disparar contra un home que anava a buscar menjar al supermercat», afirma.

Només les dones podien anar a buscar aigua o menjar. Els homes tenien prohibit sortir al carrer i havien de quedar-se a casa.

«Els nostres veïns van sortir per anar a tirar les escombraries. Eren al voltant de les cinc de la tarda, i eren dos homes i una dona. Un dels homes havia servit en l’exèrcit. No van tornar. Els van trobar unes dones del nostre edifici a l’anar a buscar llenya al pati d’una casa. Els cadàvers estaven estesos sobre la sang al terra, amb marques de bales», explica.

«Quan els agents del FSB van arribar, ens van preguntar: ‘¿Per què no heu marxat?’ Jo els vaig dir que visc aquí fa 43 anys, amb una vida tranquil·la. ¿Anar on? Llavors, ens van començar a tractar de traïdors, perquè no havíem marxat».

Dissabte, l’AFP va veure als carrers de Butxa els cadàvers d’almenys 22 persones amb roba de civils. Una d’elles estava estesa prop d’una bicicleta i una altra tenia bosses amb provisions al costat. Un cadàver tenia les mans lligades a l’esquena.

Foses comunes

Dilluns, els cossos de cinc homes, també amb les mans lligades, es van trobar al soterrani d’una clínica per a nens, va anunciar la fiscalia general ucraïnesa.

Segons l’alcalde de Butxa, Anatoli Fedoruk, 280 persones han sigut enterrades aquests últims dies en «fosses comunes» atès l’elevat nombre de morts.

Al centre del municipi, dilluns encara es podia veure un carrer ple d’una vintena de carrosseries destrossades de vehicles de transport de tropes, camions cisterna i blindats lleugers russos, alguns de ja rovellats, al mig de cases destrossades.

La columna probablement va ser objectiu de bombardejos ucraïnesos poc després de l’arribada dels russos a la localitat a finals de febrer.

Als jardins encara es veien algunes zones amb la terra i l’herba remoguda, amb casquets d’obusos escampats al voltant, més o menys alineats els uns contra els altres, i deixaven intuir que hi havia instal·lada artilleria per atacar la regió de Kíiv.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar dilluns que hi havia senyals de «falsificació de vídeo» i de «desinformacions» en les imatges presentades per les autoritats ucraïneses. «Tenint en compte el hem vist, no podem fiar-nos d’aquestes imatges de vídeo», va dir.