Els EUA han decidit, aquest dimecres, estendre les sancions a nous membres de l’elit russa pròxima al president, Vladímir Putin, entre els quals destaquen les seves dues filles adultes, així com la dona i la filla del ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, segons ha anunciat la Casa Blanca. La Unió Europea (UE) també ha proposat sancionar les dues filles de Putin, en una mesura que busca afegir pressió sobre els familiars més pròxims del líder rus en resposta a la invasió d’Ucraïna.

Segons ‘The Wall Street Journal’, aquestes mesures s’engloben en el nou paquet de sancions que els estats membres de la UE encara han d’aprovar i que inclouen des de prohibicions de viatge fins a congelacions d’actius d’empresaris, polítics, funcionaris i les seves famílies russes.

Per la seva banda, els Estats Units han anunciat ja aquestes mesures, que inclouen dos dels bancs russos més grans, així com Maria Putina i Katerina Tikhonova, les dues filles del líder fruit del seu primer matrimoni amb Liudmila Xkrebneva.

El diari indica que Washington pretén amb aquestes sancions continuar atacant els membres del cercle íntim del líder rus, en resposta als informes d’atrocitats que, segons els funcionaris ucraïnesos, van cometre les tropes russes a Ucraïna i que Moscou nega.

Putin no parla públicament sobre la seva família però, segons el Kremlin, té dues filles amb la seva primera dona, Liudmila Xkrebneva, que s’han mantingut en gran manera fora de la vida pública, fins al punt que molts russos no saben com són.

Segons la revista ‘Forbes’, Maria Putina és copropietària de Nomeko, una empresa que participa en la construcció d’un centre oncològic als afores de Sant Petersburg, i Katerina Tikhonova dirigeix un institut d’intel·ligència artificial a la Universitat Estatal de Moscou.

Es desconeix si el líder rus té altres fills i el diari assenyala que, en el cas de la Unió Europea, no ha pogut confirmar si les filles objecte de les sancions són les que ell ha reconegut públicament.

El 2013, la parella va dir que el seu matrimoni havia acabat. L’any següent, el Kremlin va confirmar que el president rus havia culminat el procés de divorci de la seva dona després d’un matrimoni de gairebé 30 anys.